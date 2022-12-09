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"Розтягли стратегічну авіацію": що відбувається на авіабазах РФ після "бавовни"

9 грудня 2022, 12:47
"Бавовна" в РФ показує, що війна тепер стосується кожного росіянина, підкреслив Юрій Ігнат.
Дягилево
Наслідки вибухів на авіабазі РФ Дягілєво / Telegram

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нещодавні вибухи на авіабазах в Росії.

За його словами, "бавовна" в РФ показує, що війна тепер стосується кожного росіянина. І тепер незрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Як помітно з новин "Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти начебто кудись "зникли". Але не зникли, військової термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони розтягли свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - розповів представник ПС ЗСУ.

При цьому він нагадав, що "бавовна" вже була в Криму, на аеродромі "Міллєрово", а також у Білгородській області.

"Бачимо, що в Бєлгороді теж зі світлом проблеми, з нафтобазами. Чомусь так трапляється. Тому це має бути серйозним психологічним фактором впливу на населення Росії та її військових. І тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть в їх тилових регіонах", - додав Ігнат.

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Читайте більше:

ЗСУ вибух війна Росії та України
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