Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинку

Віра Лебединець / Соцмережі

Однією з жертв жахливої стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артем Рябчук, стала контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець.

Вона пропрацювала на заводі Південмаш 15 років. Цього року їй мало виповнитися 36 років.

Постріл Рябчука залишив сиротою 11-річну доньку жінки.

Більш того, у пресслужбі перед тим, як вбити свою жертву, хлопець погрожував їй і тягав її за волосся. Вона не відкрила двері і не віддала Ключі. Тому Рябчук був змушений шукати інший вихід із заводу.

Як відомо, загиблу віру Лебединець та інших жертв стрілянини поховають 29 січня прощання пройде на території заводу Південмаш.

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Стрілянина в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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