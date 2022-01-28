Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинку

Він тягав жінку за волосся і погрожував їй, а потім застрелив.
Однією з жертв жахливої стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артем Рябчук, стала контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець.
Вона пропрацювала на заводі Південмаш 15 років. Цього року їй мало виповнитися 36 років.
Постріл Рябчука залишив сиротою 11-річну доньку жінки.
Більш того, у пресслужбі перед тим, як вбити свою жертву, хлопець погрожував їй і тягав її за волосся. Вона не відкрила двері і не віддала Ключі. Тому Рябчук був змушений шукати інший вихід із заводу.
Як відомо, загиблу віру Лебединець та інших жертв стрілянини поховають 29 січня прощання пройде на території заводу Південмаш.
Стрілянина в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
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