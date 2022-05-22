Рашистів стерли в порошок: пропагандист РФ навів ЗСУ на російські позиції на Луганщині

В результаті удару ЗСУ був ліквідований 240 мм самохідний міномет армії РФ.
Російський пропагандист Олександр Коц став "навідником" на позиції окупантів РФ, по яких завдали результативного удару Збройні сили України.
В результаті удару ЗСУ був ліквідований 240 мм самохідний міномет армії РФ, розповіли в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
Відзначається, що за допомогою Тюльпана орки знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і руйнували будинки Сєвєродонецька. Артилеристи бригади швидкого реагування Національної гвардії України та 24 ОМБр імені короля Данила спочатку виманили його з ангару, а потім знищили.
"Спасибі російським пропагандистам за наводку", - додали в Нацгвардії.
Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогоровки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.
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