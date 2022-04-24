Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTok

Тетяна Чубар / НВ

У соцмережі TikTok мільйонні перегляди набирають ролики блогерки з нікнеймом "princeska_13". Дівчина служить в лавах ЗСУ і є навідницею САУ.

Одне з відео, де захисниця України хвацько справляється з потужною військовою машиною, вже набрало під 2 млн переглядів.

Сміливу дівчину звуть Тетяна Чубар, у неї є двоє дітей. Одній дитині 7 років, в перший клас пішов, а другому ось буде 4 роки в травні.

Вона родом з міста Конотоп на Сумщині. Вона зараз служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

/ НВ

В інтерв'ю НВ вона зізналася, що хотіла стати кондитером, але тепер служить в екіпажі САУ і знищує ворога на фронті.

"Я була статистиком в медичній роті в 2017 році. Потім - декрет [за другою дитиною]. Коли вийшла - пішла в реактивну батарею", - говорить зірка Мережі.

За її словами, рідні не хотіли, щоб вона продовжувала службу, але дівчина наполягла на своєму.

"Я розумію, що у мене двоє дітей. Я далі хочу вчитися ще на офіцера, але поки не можу, тому що мене і так вдома не буває. Мене зовсім діти не будуть бачити. Але я хочу далі просуватися в цьому", - говорить Чубар.

/ НВ

Вона також описала свою участь у бойових діях:

"Приблизно це Чернігівська область. Орки їхали по одній і тій же дорозі, що туди, що назад. Вони намагалися дістатися до Києва. А ми їх зустрічали, скажімо, з квітами — з "Гвоздиками" — на великій дорозі";

"А якщо ще потрапляємо у велику будівлю, де стоїть купа техніки... туди кинути уповільнений снаряд, він пробиває дах, падає, вдаряється - і це все вибиває всередині красиво";

"Ми одного разу поїхали на позицію. Команда така "П'ять швидкими - і додому". Це означає п'ять снарядів швидко відстріляти. Ледве зробили це - нова команда: "Ще п'ять швидко, але уповільненими снарядами". Навіть командир гармати тоді допомагав подавати снаряди, щоб все зробити в темпі. Він подає, заряджає заряджає, я навожусь, - стріляємо. Як тільки всі п'ять пострілів зробили, відразу почали тікати, навіть ствол на ходу складали. І вже чуємо - летить нам у відповідь. На кілька метрів встигли від'їхати, і почався обстріл нашої позиції. Ми, слава Богу, встигли звідти виїхати";

"Одного разу ДРГ вийшла, а наші теж пішли на розвідку. І вони потрапили на ДРГ. А ми працювали в 4 км від них. Там було весело";

"Зараз там, де ми знаходимося, слава Богу, поки тихо. Я думаю, що нас кудись ще кинуть, де ми будемо працювати і давати відсіч ворогові".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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