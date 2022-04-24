Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTok

Тетяна Чубар служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.
У соцмережі TikTok мільйонні перегляди набирають ролики блогерки з нікнеймом "princeska_13". Дівчина служить в лавах ЗСУ і є навідницею САУ.
Одне з відео, де захисниця України хвацько справляється з потужною військовою машиною, вже набрало під 2 млн переглядів.
Сміливу дівчину звуть Тетяна Чубар, у неї є двоє дітей. Одній дитині 7 років, в перший клас пішов, а другому ось буде 4 роки в травні.
Вона родом з міста Конотоп на Сумщині. Вона зараз служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.
В інтерв'ю НВ вона зізналася, що хотіла стати кондитером, але тепер служить в екіпажі САУ і знищує ворога на фронті.
"Я була статистиком в медичній роті в 2017 році. Потім - декрет [за другою дитиною]. Коли вийшла - пішла в реактивну батарею", - говорить зірка Мережі.
За її словами, рідні не хотіли, щоб вона продовжувала службу, але дівчина наполягла на своєму.
"Я розумію, що у мене двоє дітей. Я далі хочу вчитися ще на офіцера, але поки не можу, тому що мене і так вдома не буває. Мене зовсім діти не будуть бачити. Але я хочу далі просуватися в цьому", - говорить Чубар.
Вона також описала свою участь у бойових діях:
- "Приблизно це Чернігівська область. Орки їхали по одній і тій же дорозі, що туди, що назад. Вони намагалися дістатися до Києва. А ми їх зустрічали, скажімо, з квітами — з "Гвоздиками" — на великій дорозі";
- "А якщо ще потрапляємо у велику будівлю, де стоїть купа техніки... туди кинути уповільнений снаряд, він пробиває дах, падає, вдаряється - і це все вибиває всередині красиво";
- "Ми одного разу поїхали на позицію. Команда така "П'ять швидкими - і додому". Це означає п'ять снарядів швидко відстріляти. Ледве зробили це - нова команда: "Ще п'ять швидко, але уповільненими снарядами". Навіть командир гармати тоді допомагав подавати снаряди, щоб все зробити в темпі. Він подає, заряджає заряджає, я навожусь, - стріляємо. Як тільки всі п'ять пострілів зробили, відразу почали тікати, навіть ствол на ходу складали. І вже чуємо - летить нам у відповідь. На кілька метрів встигли від'їхати, і почався обстріл нашої позиції. Ми, слава Богу, встигли звідти виїхати";
- "Одного разу ДРГ вийшла, а наші теж пішли на розвідку. І вони потрапили на ДРГ. А ми працювали в 4 км від них. Там було весело";
- "Зараз там, де ми знаходимося, слава Богу, поки тихо. Я думаю, що нас кудись ще кинуть, де ми будемо працювати і давати відсіч ворогові".
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
читайте такожСмертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ- "вбивцями"
Читайте ще:
- "Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам-окупанти в шоці
- Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідка
- ЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного-поранено