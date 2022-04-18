Завзята дівчина-навідник САУ стала зіркою в Мережі і підкорила українців

У лавах Збройних сил України Тетяна вже з 2017 року, а з початком війни пішла бити окупантів.
Стали відомі подробиці про військовослужбовця ЗСУ, яка є навідником самохідної артилерійської установки, робота якої нещодавно потрапила на відео, що стало вірусним в Мережі.
Подробиці про захисницю України на ім'я Тетяна повідомили в Facebook- сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
"Це Тетяна з бригади Виговців. Раніше вона була кондитером, а тепер викурює ворога", - повідомили в ЗСУ.
Зазначається, що в лавах Збройних Сил України з 2017 року. Спершу служила в медроті, потім в реактивній батареї, а далі – в самохідному дивізіоні. І все це в окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.
Потім вона поїхала вчитися на навідника САУ і була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому планувала поїхати вчитися на командира гармати, але мужньо встала на захист України.
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