"Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам - окупанти в шоку

Один з рашистів поскаржився, що укранський снайпер тримає в страху весь підрозділ окупантів.
Російські військові зі складу підрозділів окупаційних військ скаржаться на нездатність протистояти бійцям Збройних сил України.
У перехопленні переговорів окупантів, опублікованому Службою безпеки України, орки визнають, що українські захисники перевершують їх в умінні і бажанні воювати.
При цьому рашисти бояться наших воїнів і відчувають себе в небезпеці навіть у населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
Один з орків розповів про те, що укранський снайпер тримає в страху весь підрозділ окупантів. При цьому боєць ЗСУ за день встиг знищити чотирьох окупантів.
Переговори рашистів:
- "Ледве ноги несемо";
- "Вони засіли добре";
- "Вони…. 8 років вчилися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут";
- "У нас снайпер сидить і всіх прибирає";
- "Нікого немає (підкріплення, - ред.), взагалі".
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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