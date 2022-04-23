"Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам - окупанти в шоку

Снайпери ЗСУ / Reuters

Російські військові зі складу підрозділів окупаційних військ скаржаться на нездатність протистояти бійцям Збройних сил України.

У перехопленні переговорів окупантів, опублікованому Службою безпеки України, орки визнають, що українські захисники перевершують їх в умінні і бажанні воювати.

При цьому рашисти бояться наших воїнів і відчувають себе в небезпеці навіть у населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

Один з орків розповів про те, що укранський снайпер тримає в страху весь підрозділ окупантів. При цьому боєць ЗСУ за день встиг знищити чотирьох окупантів.

Переговори рашистів:

"Ледве ноги несемо";

"Вони засіли добре";

"Вони…. 8 років вчилися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут";

"У нас снайпер сидить і всіх прибирає";

"Нікого немає (підкріплення, - ред.), взагалі".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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