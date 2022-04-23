ЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного - поранено

ЗСУ завдали вогневого удару по позиціях окупантів на Херсонщині / Макс Левін

Внаслідок вогневого удару Збройних сил України на тимчасово окупованій території Херсонської області знищено двох генералів РФ.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів.

Зазначається, що вогневого ураження зазнав передовий пункт управління 49 загальновійськової армії російських окупаційних військ.

У ГУР уточнили, що передовий пункт окупантів "всупереч бойовим установкам і здоровому глузду був розміщений на незначній відстані від лінії бойового зіткнення в Херсонській області".

"Результат ураження - ППУ 49а знищено, два генерали окупантів ліквідовано (!), один важко поранений, в критичному стані евакуйований", - стверджують в українській розвідці.

Звернемо увагу, що за даними Інсайдера, убитих і поранених окупантів привезли в лікарню захопленої Голої Пристані.

читайте також"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили командний пункт рашистів разом з командирами

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Довідка: Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці знаходиться Міжнародний аеропорт Херсон.

Чорнобаївка була заснована в кінці 17 століття, а історію її виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм, який отримав ці землі в подарунок від російської цариці Катерини.

Читайте ще: