Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

Російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців. Про це Лубінець написав у своєму Telegram.
"У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів", - написав омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, жоден військовополонений не може піддаватися фізичному каліченню, насиллю чи вбивству. Омбудсмен терміново звернувся до МКЧХ та ООН з проханням зафіксувати це жахливе порушення прав людини, скоєне країною-агресором. Також він звернувся до українських правоохоронців для перевірки особи вбитого полоненого та розслідування цього злочину.
Лубінець наголосив, що відповідальність за таке звірство лежить не тільки на конкретних російських солдатах, але і на самій Російській Федерації. Адже військовополонені перебувають у руках ворожої держави і саме вона відповідає за поводження з ними.
"Окремо зазначу, що війна, яка триває зараз – гібридна. Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!" - додав уповноважений з прав людини.
Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
Злочини російських окупантів - жорстокі вбивства українських військових
Нагадаємо, 20 грудня 2022 року окупанти жорстоко розстріляли беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила, що загиблий – Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.
Українська розвідка встановила особи російських окупантів, які жорстоко стратили українського військового, обезголовивши його. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, відома також приблизна місцевість, де могло відбутися це злочинне діяння.
Як повідомляв Главред, у червні на Донеччині російські окупанти обезголовили українського військового. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що російські командири віддали наказ убивати українських солдатів з особливою жорстокістю, без захоплення в полон.
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