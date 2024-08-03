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Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

Руслана Заклінська
3 серпня 2024, 19:40
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Дмитро Лубінець звернувся до ООН, Червоного хреста і правоохоронців через імовірну страту українського військовополоненого росіянами.
Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця
У Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Дмитро Лубінець/X (Twitter)

Російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців. Про це Лубінець написав у своєму Telegram.

"У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів", - написав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, жоден військовополонений не може піддаватися фізичному каліченню, насиллю чи вбивству. Омбудсмен терміново звернувся до МКЧХ та ООН з проханням зафіксувати це жахливе порушення прав людини, скоєне країною-агресором. Також він звернувся до українських правоохоронців для перевірки особи вбитого полоненого та розслідування цього злочину.

відео дня

Лубінець наголосив, що відповідальність за таке звірство лежить не тільки на конкретних російських солдатах, але і на самій Російській Федерації. Адже військовополонені перебувають у руках ворожої держави і саме вона відповідає за поводження з ними.

"Окремо зазначу, що війна, яка триває зараз – гібридна. Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!" - додав уповноважений з прав людини.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Злочини російських окупантів - жорстокі вбивства українських військових

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року окупанти жорстоко розстріляли беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила, що загиблий – Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.

Українська розвідка встановила особи російських окупантів, які жорстоко стратили українського військового, обезголовивши його. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, відома також приблизна місцевість, де могло відбутися це злочинне діяння.

Як повідомляв Главред, у червні на Донеччині російські окупанти обезголовили українського військового. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що російські командири віддали наказ убивати українських солдатів з особливою жорстокістю, без захоплення в полон.

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