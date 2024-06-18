На Донеччині окупанти обезголовили військового ЗСУ: Костін розкрив деталі звірства

Командири окупантів віддали наказ не брати у полон українських захисників, розповів генпрокурор України.

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Росіяни жорстоко вбили українського захисника / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс Генпрокурора

На Донеччині російські окупанти обезголовили українського військового. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у Twitter.

Генпрокурор України розповів, що російські командири віддали наказ не брати у полон українських військовослужбовців, а замість цього вбивати їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення. Випадок такого знущання над українським захисником зафіксовано на Донеччині.

"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму", - наголосив Костін. відео дня

За його словами, злочинні накази віддали на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Він також підкреслив, що Україна не залишить ці злочини безкарними і закликав міжнародне співтовариство ізолювати та покарати країну-терористку.

Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член панівної партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року та член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Злочини російських окупантів - жорстокі вбивства українських військових

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року окупанти жорстоко розстріляли беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила, що загиблий – Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.

Українська розвідка встановила особи російських окупантів, які жорстоко стратили українського військового, обезголовивши його. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, відома також приблизна місцевість, де могло відбутися це злочинне діяння.

Як повідомляв Главред, українські військові під час контрнаступу у 2022 році звільнили село Богородичне на Донеччині, де виявили жахливі наслідки російської окупації. Окупанти обезголовили та обікрали українських військових та місцевих жителів, а також зруйнували церкву, знесли ікони та розграбували будинки.

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