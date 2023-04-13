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Розвідка дізналася особи російських окупантів, які жорстоко стратили воїна ЗСУ

Альона Вороніна
13 квітня 2023, 13:37 оновлено 13 квітня, 14:34
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Українській розвідці попередньо вже відомо, хто був виконавцем розправи із захисником України та у якій місцевості це могло відбуватися.
Дмитрий Лубинец, российские военные
Розвідка попередньо дізналася особи катів, які жорстоко стратили воїна ЗСУ / Facebook Лубінець, Міноборони РФ

Українська розвідка, ймовірно, уже встановила особи російських окупантів, які жорстоко стратили полоненого українського військового, обезголовивши його.

Також уже попередньо відома місцевість, де могла відбуватися жахлива сцена вбивства. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода".

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", – заявив омбудсмен.

відео дня

На запитання ведучого, чи причетні до цього злочину вагнерівці, Лубінець не відповів. Він зазначив, що такі деталі не може публічно розголошувати.

У той же час він наголосив, що українська розвідка у цій ситуації спрацювала максимально ефективно.

Страта українського військового російськими окупантами

Увечері 11 квітня в російських пабліках у мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування, провадження порушили за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами відреагував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії. Президент закликав світ реагувати на агресію та військові злочини країни-агресора Росії.

Нагадаємо, спільнота InformNapalm у відповідь на жорстоке відео вбивства українського військового заявила, що це вже не перший випадок, коли російські окупанти страчують захисників України саме таким способом. Нелюди таким чином страчували українських бійців незалежно від статі, були випадки, коли так жорстоко вбивали і цивільних.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські силові відомства і спецслужби вивчають оприлюднене відео і намагаються встановити особу загиблого захисника України та його катів. При цьому вона закликала не поширювати у мережі жахливе відео страти військового і не висувати публічно будь-яких власних версій щодо можливої особи вбитого окупантами воїна.

У той же час правозахисник Володимир Осєчкін розповів, що українського військового могли стратити вагнерівці. За словами правозахисника, він особисто поспілкувався з бойовиком-втікачем ПВК "Вагнера" Андрієм Медведєвим, який перебуває у шведській депортаційній в'язниці, і той впізнав вагнерівців на відео.

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