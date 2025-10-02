"Король голий": Алла Пугачова запустила процес розпаду РФ

Марія Бурмака висловила своє припущення.

Алла Пугачова - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Марія Бурмака висловилася про Аллу Пугачову

Як вона оцінила інтерв'ю Примадонни

Українська відома співачка Марія Бурмака розповіла, що думає про недавнє інтерв'ю російської співачки Алли Пугачової, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю виданню Гордон вона зазначила, що мало стежить за новинами в країні-окупанті.

"Пугачова - це, безумовно, величина. Тому дуже багато людей обговорюють це інтерв'ю. Я, чесно кажучи, абсолютно зараз не дотримуюся інформаційного простору наших сусідів, наших ворогів. Не знаю, хто там у них зараз може претендувати на звання морального авторитету. Раніше це, безумовно, була Новодворська свого часу, Політковська. Тоді я за цим ще стежила. Зараз я просто не знаю", - сказала Бурмака.

Алла Пугачова і Максим Галкін / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Марія заявила, що в РФ повинні з'явитися люди, до думки яких населення могло б прислухатися.

"Якщо ми хочемо і, якщо це важливо, щоб Росія почала якось рухатися, розпадатися зсередини, там повинні бути люди, до яких прислухаються. І подобається це нам чи не подобається, Алла Пугачова - це така людина. Це інтерв'ю було не для нас, щоб ми його обговорювали. Це було інтерв'ю для тих людей, які, можливо, могли б зараз повстати і щось говорити. А вони не роблять цього", - додала артистка.

Алла Пугачова у відмінній формі / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Також вона підкреслила, що Алла Пугачова зуміла публічно заявити, що в РФ "голий король".

"Подивившись на Пугачову, вони можуть розуміти, що вони теж можуть говорити своє слово. Тому я вважаю, що це інтерв'ю важливе. Я не можу судити, тому що я ще не дивилася, я не можу оперувати якимись цитатами. Але я не толерую "хороших росіян". Я просто зараз не дивлюся, не знаю, мене нудить від багатьох речей у принципі. Величезна країна, яка напала на нас, - вона гниє зсередини. І мені здається, що там рано чи пізно, але мають початися ці процеси, які дуже важливі. А ці процеси не можуть початися, якщо не буде людей, які будуть вербалізувати, які будуть говорити, що король голий", - підсумувала Бурмака.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Алла Пугачова - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, у Росії адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів (близько 750 мільйонів грн) за вихваляння першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

А також нещодавно Максим Галкін показав свіже фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. На фото пара виглядала дуже щасливо: Максим посміхався, а Примадонна здивувала своїм свіжим обличчям.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

