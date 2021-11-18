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Ноги стирчали зі смітника, а тіло валялося в мішку: у центрі Києва знайшли частини тіла чоловіка

18 листопада 2021, 18:50

На розчленоване тіло натрапили бездомні.

Останки тіла
Останки тіла валялися біля смітника / скріншот

У центрі Києві в сміттєвому баку виявили частини тіла чоловіка, які були загорнуті в пакети. На них натрапили двоє бездомних.

Як повідомляють ЗМІ, труп знайдений на бульварі Дружби Народів.

Про страшну знахідку правоохоронцям повідомила жінка, яка проходила недалеко від місця виявлення.

Вона розповіла, що до неї звернулися двоє чоловіків, які рилися в сміттєвому баку і знайшли ступні ніг.

У Telegram-каналі "Типовий Київ" уточнюється, що поруч зі сміттям були знайдені інші частини тіла.

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На місці працюють криміналісти.

У поліції розкрили деталі

У поліції розповіли, що встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили в Печерському районі.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці події працюють поліцейські і проводять першочергові слідчі дії.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють можливих свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, розташованих поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини і розшуку осіб причетних до вбивства.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

viber
поліція
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