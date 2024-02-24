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"Рано чи пізно станеться": українців попередили про загрозу нового штурму Києва

Олексій Тесля
24 лютого 2024, 17:12
Окупантам РФ не достатньо взяття Авдіївки або Бахмута, вважає Юрій Гудименко.
'Рано чи пізно станеться': українців попередили про загрозу нового штурму Києва
Юрій Гудименко оцінив ймовірність нового штурму Києва / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, міноборони РФ

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "мрія" Юрій Гудименко прокоментував ймовірність повторного наступу російських окупантів на Київ.

"Я допускаю, що такий наступ можливий. Більш того, я впевнений, що рано чи пізно він трапиться. Банально через те, що росіяни не можуть взяттям ще одного смт в Донецькій області вирішити завдання своєї війни. Їх завдання в тому, щоб якось тріумфально, на весь світ зафіксувати свою перемогу над Україною. Взяття Авдіївки, Бахмута, села Перемога не вирішує цю проблему - цього недостатньо, щоб мати абсолютну перевагу на переговорах або для того, щоб ми капітулювали або відступилися від чогось", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник вважає, що психотип поточної російської влади вкладається в бажання концентрацією військ швидкого вирішення дуже складних питань.

"Тому цілком ймовірно, що рано чи пізно росіянам доведеться повторювати кидки на Харків, Запоріжжя, Миколаїв або Київ просто в бажанні все-таки досягти певного результату, з яким можна виходити на мирні переговори і відчувати себе на них максимально впевнено <...> Чи вийде у них зараз, після таких втрат техніки? Думаю, що ні. Я б сказав, що цей наступ буде приречений з самого початку", - додав Гудименко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи зможе Росія знову рушити танки на Київ. Експерт розкрив умови, за яких умов Росія зможе знову наступати на Київ і скільки їй потрібно людей і техніки для цього.

Раніше в ГУР оцінили сценарій наступ Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Сьогодні війська країни-агресора Росії продовжують вести наступальну операцію тільки на одному стратегічному напрямку, сказав Вадим Скібіцький.

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новини Києва війна Росії та України Юрій Гудименко
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