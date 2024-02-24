'Рано чи пізно станеться': українців попередили про загрозу нового штурму Києва

Окупантам РФ не достатньо взяття Авдіївки або Бахмута, вважає Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко оцінив ймовірність нового штурму Києва / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, міноборони РФ

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "мрія" Юрій Гудименко прокоментував ймовірність повторного наступу російських окупантів на Київ.

"Я допускаю, що такий наступ можливий. Більш того, я впевнений, що рано чи пізно він трапиться. Банально через те, що росіяни не можуть взяттям ще одного смт в Донецькій області вирішити завдання своєї війни. Їх завдання в тому, щоб якось тріумфально, на весь світ зафіксувати свою перемогу над Україною. Взяття Авдіївки, Бахмута, села Перемога не вирішує цю проблему - цього недостатньо, щоб мати абсолютну перевагу на переговорах або для того, щоб ми капітулювали або відступилися від чогось", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник вважає, що психотип поточної російської влади вкладається в бажання концентрацією військ швидкого вирішення дуже складних питань.

"Тому цілком ймовірно, що рано чи пізно росіянам доведеться повторювати кидки на Харків, Запоріжжя, Миколаїв або Київ просто в бажанні все-таки досягти певного результату, з яким можна виходити на мирні переговори і відчувати себе на них максимально впевнено <...> Чи вийде у них зараз, після таких втрат техніки? Думаю, що ні. Я б сказав, що цей наступ буде приречений з самого початку", - додав Гудименко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

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