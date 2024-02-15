У Кремлі шантажують США та Україну "довгою війною"

Напередодні з'явилася інформація, що Путін пропонував США "заморозити" війну з Україною, але отримав "відкоша".

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Кремль намагається "продавити" в маси тему переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков на тлі чуток про провалену комунікацію з Білим домом пригрозив світові "тривалою" війною з Україною.

У коментарі пропагандистам він знайшов причину - нібито "участь" Сполучених Штатів у російсько-українській війні.

При цьому Пєсков упевнений, що "залученість" США до "конфлікту" в Україні "не змінить перебігу" військової агресії Росії.

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"США безпосередньо залучені в "конфлікт" в Україні, це може затягнути спецоперацію (так росіяни завуальовано називають війну проти України - Главред), але не змінити її перебіг. "Спеціальна військова операція" буде тривати до виконання всіх її цілей", - пригрозив Пєсков.

Переговори з Росією

В інтервʼю скандальному трампівському пропагандисту Такеру Карлсону Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

"Ми ж не відмовлялися ніколи від переговорів. Ми весь час чуємо: чи готова Росія, чи готова? Та ми не відмовлялися! Вони ж [Україна] публічно відмовилися. Ну що ж, нехай скасовує свій декрет і вступає в переговори. Ми не відмовлялися ніколи", - заявив диктатор.

Потім з'явилася інформація, що Путін через посередників пропонував США заморозити російсько-українську війну, однак отримав від Вашингтона "відкоша".

В Інституті вивчення війни раніше пояснювали, що будь-яке припинення вогню на війні в Україні піде на користь країні-агресору Росії. Російські заклики до українського "нейтралітету" - це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб виключити зобов'язання щодо вступу до НАТО або Європейського Союзу.

Аналітики додали, що Путін прагне до того, щоб послабити Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

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