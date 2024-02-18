Велика війна в Європі: Пісторіус назвав терміни ймовірної атаки РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував імовірність війни з Росією.
Він закликав Європу і НАТО підготуватися до "найгіршого сценарію", повідомляє агентство Bloomberg.
За словами глави міноборони ФРН, поки не можна сказати точно, чи нападе Росія на країни Євросоюзу. Водночас він зазначив, що якщо це і станеться, то Москві на це знадобиться менше десяти років.
"Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю... Я не можу передбачити, чи станеться напад на територію НАТО і коли це станеться. Але це може статися через п'ять-вісім років", - додав Пісторіус.
Раніше Володимир Зеленський заявив Німеччині: ваша зброя вам навряд чи допоможе, якщо Україна впаде. На думку президента, німцям слід вірити в те, що правда на боці України, а Росію слід поставити на місце.
Нагадаємо, президент заявив, що Росія відправляє своїх солдатів на штурми в такій кількості, що із загиблих окупантів там утворюються цілі паркани.
Також заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України і Третьої світової війни. При цьому глава держави не став відповідати, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році.
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