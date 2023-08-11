Ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом - Маломуж

Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Микола Маломуж.

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Україна розтрощуватиме кораблі Росії біля Криму своєю далекобійною зброєю - Маломуж / Колаж: Главред, фото: ЧФ РФ, Главред

Якщо ЗСУ зруйнують всі мости, які з'єднують Крим з Україною, в результаті чого Кримський півострів перетвориться на острів, окупанти агресора Росії не зможуть відновити свою військову логістику на захопленому півдні. У поромної переправи низька пропускна здатність, а далекобійні ракети і безпілотники, які охоплюють майже всю акваторію Чорного моря, уражатимуть будь-які кораблі. Про це заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в разі значного пошкодження мостів на півдні російські війська не зможуть налагодити логістику по морю. Поромна переправа не забезпечить всі потреби угруповання.

"Російські війська у Криму дійсно будують паромну переправу, але, навіть за їхніми оцінками, вона здатна забезпечити лише 8-10% потреб угруповання. І це за умови нормального функціонування паромної переправи. На відміну від мосту, переправа дуже вразлива – одного-двох ударів наших ракет буде достатньо, щоб її знищити. У росіян немає такої кількості паромних переправ, яка б забезпечила постачання техніки, озброєнь, боєприпасів і живої сили повною мірою, - вважає Маломуж.

Також він додав, що окупанти не зможуть налагодити військові постачання і за допомогою кораблів, оскільки ракети з дальністю 300 кілометрів і БПЛА, які працюють на відстані 800 км, будуть уражати будь-які ворожі судна.

"Налаштувати логістику кораблями теж уже не вийде, тому що Україна має засоби, які дістають навіть до Новоросійська. Відтак, усі військові й транспортні кораблі РФ під прицілом наших далекобійних ракет, здатних завдавати ударів на відстані 300 км, а це практично вся акваторія Чорного моря, а також Севастополь. Наші безпілотники, що оснащені 400-кілограмовим зарядом тротилу, працюють на дистанції 800 км і можуть повністю нейтралізувати будь-який корабель. Вороже судно або буде підбите і відшвартоване, або піде на дно. Тож росіяни потрапили у ситуацію, де особливо вже не розгуляєшся. Тому що Україна здатна нейтралізувати будь-які ворожі постачання", - підкреслив Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Заступнияц міністра оборони Ганна Маляр раніше розповіла про надважкі бої ЗСУ проти окупантів Росії. За її словами, армія стримує загарбників на Куп'янському і Лиманському напрямках і просувається на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, розповів заступник командувача ОСУВ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. За словами представника ЗСУ, військам доводиться як наступати, так і оборонятися.

У Пентагоні сказали, що ЗСУ зробили диво, коли загнали російські окупаційні війська до "оборони". США продовжать допомагати Україні досягати ефективних результатів на полі бою.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, як ЗСУ можуть звільнити Крим:

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