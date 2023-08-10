'Стримують наступ': у Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів

Окупанти робили безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.

https://glavred.net/ukraine/strimuyut-nastup-u-minoboroni-povidomili-pro-nadvazhki-boji-zsu-proti-okupantiv-10492426.html Посилання скопійоване

Маляр розповіла про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей.

"Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках. На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії", - зазначила Маляр у своєму Telegram-каналі.

У вечірньому зведенні йдеться, що ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають.

відео дня

"Авдіівський і Мар’їнський напрямки неприступні для ворога. Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну", - повідомила Маляр.

Ганна Маляр наголосила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

"Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південнно-східніше Старомайорське", - зазначила вона.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що сили оборони України продовжують працювати над звільненням своїх територій на Мелітопольському напрямку Запорізької області. Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує.

Українські військові утримали оборону ключових позицій. На Мар'їнському та Бердянському напрямках підрозділи Нацгвардії успішно утримують займані позиції.

РФ почала використовувати в Бахмуті "аналоговнєтний" "Вихор". Росіяни стверджують, що "Вихор" здатний стріляти одиночними ракетами і залпом з двох ракет.

Більше важливих новин: