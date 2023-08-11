Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області – Маломуж

Є усі передумови для звільнення від загарбників південних областей нашої держави та окупованого Криму, впевнений генерал армії України.

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Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області/ колаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові за оптимістичного сценарію можуть вже восени цього року звільнити Запорізьку і Херсонську області, а також зайти в Крим.

Для таких подій є усі передумови. Такий прогноз зробив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що на війні дуже складно прогнозувати, адже російські окупанти ще мають ресурси, а російський диктатор Володимир Путін стабілізував свій режим і навіть "намагається задіяти додаткові резерви у вигляді тих запасників, яких сьогодні вербують".

Але зараз події на фронті на півдні і сході України відбуваються за ініціативою української сторони, наголосив генерал.

"Хоча ворог і намагається контратакувати, ми поступово пробиваємо його позиції. Тепер уже йдеться про два-три місяці для розгортання і проведення наступальних операцій. За оптимістичного сценарію розвитку подій у жовтні-листопаді ми повинні звільнити Запорізьку та Херсонську області, а також зайти в Крим. Для цього вже є всі передумови", – зазначив Маломуж.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю із Миколою Маломужем про наслідки ударів по Генічеському та Чонгарському мостах:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Генерал армії України Микола Маломуж описав стратегію ЗСУ на півдні. Окупована частина півдня України важливіша для РФ, ніж схід, адже деокупація Запорізької та Херсонської областей стане стратегічною поразкою Росії і кінцем для Путіна, зазначив Маломуж.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти випадково скинули авіабомби на власні підрозділи. Загарбники летіли бомбити правобережжя Херсонської області, але три авіабомби вирішили приземлитися раніше – просто на позиції окупантів.

Раніше повідомлялося, що армія РФ посилила штурми біля Куп’янська і йшла в атаку 4 рази за добу. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що куп’янський напрямок на Харківщині зараз є одним із найгарячіших на фронті. Російська окупаційна армія посилила наступ на Куп'янському напрямку. Загарбники вже кілька разів намагалися піти у великий наступ, однак не змогли втілити свій план у життя.

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