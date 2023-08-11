'ЗСУ здійснили диво': у Пентагоні здивовані, що армія України загнала росіян в оборону

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили тактику наступу Збройних Сил України.

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ЗСУ показують успіхи на полі бою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер розповів про ситуацію на фронті війни України та Росії, також відзначив успішні операції ЗСУ.

Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, генерал заявив, що не збирається "стояти на трибуні, і вгадувати дії командира української армії лінії фронту", передає "Європейська правда".

"Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося", - додав він.

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Він додав, що "українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ".

"І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості, і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі, з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу", - зазначив Райдер.

Генерал наголосив, що це видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Надалі США продовжуватиме консультуватися з ними, продовжить надавати українським бійцям тренування, щоб вони могли повернути їхню суверенну територію та врешті-решт перемогти в цій боротьбі.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Маломуж заявив, що ЗСУ готові до широкомасштабного наступу. ЗСУ не лише диктують позицію на полі бою, а й контролюють логістику ворога, його склади боєприпасів, нафтобази та ресурси.

Українські захисники розгромили склад боєприпасів та пункт управління окупантів. на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань.

Українські військові утримали оборону ключових позицій. На Лиманському напрямку підрозділи оперативного призначення НГУ утримують займані рубежі та не допустили втрати територій.

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