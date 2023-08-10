Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує - ЗСУ

Сили оборони України продовжують працювати над звільненням своїх територій на Мелітопольському напрямку Запорізької області, розповів Сергій Кузьмін.

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Окупанти Росії намагаються контратакувати, проте ЗСУ стримують спроби наступу / Колаж: Главред, фото: 36-та ОБМП, Міноборони РФ

Збройні сили України продовжують ефективно працювати в напрямку Мелітополя Запорізької області. Воїни знищують сили і засоби військ агресора Росії і поступово звільняють території. Ворог намагається контратакувати на деяких ділянках фронту – там українські війська тримають оборону і відбивають атаки. Про це заявив заступник командувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують звільняти окуповані російськими військами території.

"На нашому напрямку триває напружена робота зі звільнення території від окупантів. Наші воїни продовжують знищувати живу силу противника і його техніку", - зазначив Кузьмін.

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Також він сказав, що за минулі 24 години ворог втратив близько 300 військових. Більшість з них поранено. Розтрощено 4 танки, 6 бойових машин та декілька одиниць автомобільної техніки окупантів.

Крім того, представник ЗСУ прокоментував відомості про спроби ворожих військ наступати південніше Новоданилівки Запорізької області.

"Противник намагається постійно контратакувати, намагається наступати. Однак наші воїни тримають оборону і на напрямках наступу продовжують впевнено рухатися вперед", - підкреслив Сергій Кузьмін.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше розповів про результати контрнаступу ЗСУ. За словами українського гаранта, війська стикаються зі складнощами під час проведення операції, але окупанти Росії демонструють страх.

На думку військового експерта Тома Купера, контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, оскільки Україна змушена була змінити модель своєї військової операції. Початковий план переглянуто через те, що західний світ не дав достатньої кількості озброєнь.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що у ЗСУ є прогрес на фронті, однак контрнаступальна операція є складною. Українська армія намагається просуватися вперед.

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