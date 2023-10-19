Ракети ATACMS "підірвуть" плани військ РФ: у ЗСУ вказали на важливу деталь

Окупаційні війська агресора Росії "зібралися" повністю захопити Луганську область і зробили цю мету пріоритетною, сказав речник ЗСУ Ілля Євлаш.

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Ракети ATACMS - потужна зброя, яка змінює "правила гри" на полі бою, - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Далекобійні ракети ATACMS на балансі армії України суттєво змінюють правила гри на полі бою. Російським окупантам доведеться все далі відсувати свої склади і аеродроми, а їхня логістика помітно ускладниться. Загарбники "мають намір" окупувати всю Луганську область і зробили напрямок для себе пріоритетним. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ракети ATACMS суттєво змінюють правила гри на полі бою. Ворог змушений буде ще далі відсунути свої склади зі зброєю і боєприпасами, а також аеродроми.

"Поява такої потужної зброї як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", - сказав Євлаш і додав, що застосування ракет підірве логістику російських військ. відео дня

Крім того, він додав, що російські окупаційні підрозділи будуть втрачати час, оскільки їм доведеться шукати нові місця для розміщення складів.

Також Ілля Євлаш підкреслив, що Росія на даному етапі поставила своїм окупантам "завдання" щодо окупації всіх районів Луганської області. Втім, на загарбників чекають проблеми у зв'язку з отриманням Україною американських ракет дальнього радіусу дії.

Україна отримала ATACMS і застосовує їх на полі бою

17 Жовтня журналісти BBC з посиланням на свої джерела повідомили, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. За їхніми даними, українські війська завдали удару по позиціях ворога в окупованих Бердянську та Луганську. Війська РФ, ймовірно, не були готові до таких атак.

Застосування ATACMS на полі бою підтвердив президент Зеленський. Гарант зазначив, що ракети, які передав Києву Вашингтон, вже показали себе. Зеленський подякував американцям за допомогу.

У Білому домі підтвердили передачу Україні ATACMS. Зокрема, представник Ради національної безпеки США Едріан Уотсон сказав, що Києву передали ракети дальністю 160 км. У Вашингтоні очікують, що завдяки таким ракетам можливості ЗСУ на фронті посиляться.

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