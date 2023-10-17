Україна атакувала росіян ракетами ATACMS 1996 року: скільки їх у США

У США до 100 ракет M39. Уламки уих ракет сьогодні було знайдено росіянами на місці удару - на аеродромі ВКС РФ в Бердянську.

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ATACMS вже в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Сьогодні, 17 жовтня, українські війська вдарили по аеродрому окупантів у Бердянську ракетами ATACMS, яким майже 27 років.

Як повідомив у соцмережі Х (Twitter) безпековий аналітик Колбі Бадвар, про те, що одна з ракет, яка влучила по гелікоптерам ВКС РФ, була 1996 року виробництва, свідчать уламки, знайдені на місці удару.

"Сьогодні Україна обстріляла M39 ATACMS виробництва жовтня 1996 року. Після цього випущено 98 одиниць M39, які все ще знаходяться на озброєнні США. Плюс 532 одиниць M39A1 та 517 одиниць M48 і M57, які також є на озброєнні з простроченим терміном придатності. Усі вони можуть бути відправлені в Україну", - зазначив Бадвар. відео дня

Ракети M39 містять 950 бойових елементів типу M74, дальність стрільби - до 165 км.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

ATACMS в Україні

Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.

Україні передали ATACMS з касетною боєголовкою та обмеженою дальністю.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Унаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

В Офісі президента натякнули, що відтепер ЗСУ зможуть бити по всій території Криму та Донбасу. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав цей етап "новим розділом" у російсько-українській війні.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це внесе серйозні корективи на фронті.

"Це внесе серйозні корективи на фронті. Є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно і дуже точно та без шансів для ворога. Вони кажуть, що збивають, але це з історії "аналоговнет", - пояснив Ігнат.

Також Україна розраховує на передачу Німеччиною крилатих ракет Taurus. Вони посилили би тандем, який сьогодні у ЗСУ вже є, - SCALP/Storm Shadow, ATACMS.

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