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У Росії злякалися ракет ATACMS: Путін вибухнув тирадою творів і абсурду

Андрій Ганчук
18 жовтня 2023, 13:53 оновлено 18 жовтня, 13:59
Директор Кремля Володимир Путін назвав "помилкою" постачання Штатами Україні далекобійних ракет ATACMS і вигадав "прагнення Києва до перемовин".
ATACMS, Путін
Путін невпевнено сказав, що окупанти, мовляв, відбиватимуть атаки ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото : Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скріншот YouTube

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що постачання США далекобійних ракет ATACMS Україні, мовляв, чергова "помилка" Штатів. Пропагандисти вже злякалися ударів по території РФ, а Путін невпевнено сказав, що окупанти буцімто зможуть відбивати такі атаки. При цьому Путін також вигадав "прагнення України до перемовин".

Під час пресконференції у Пекіні російський директор зробив низку дивних заяв про війну Росії проти України.

"Ми зможемо відбити ці атаки"

Один з пропагандистів поставив Путіну питання про те, що можливості ракет ATACMS дозволяють наносити удари "в тому числі, і вглиб території Росії". Путін сказав, що окупанти, мовляв, будуть такі удари відбивати.

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"Ми, звичайно, зможемо відбивати ці атаки", - невпевнено сказав Путін.

Також він вважає "помилкою" постачання ATACMS Україні.

"Постачання ракет ATACMS - це чергова помилка США. Одразу з декількох причин. Якби вони не постачали зброю, вони могли б сказати: "Ну от, якби ми все поставили, що можемо, ось тоді ситуація б змінилася, але це призвело б до зайвих жертв. Ось ми такі молодці, ми цього не зробили". Але вони це зробили, а результату не буде. Це продовжує агонію України", - стверджує Путін.

Кремлівський глава також вигадав, що ракети, мовляв, нічого не змінять на полі бою.

"Найголовніше - використання ракет ATACMS кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення", - додав Путін.

Що сказав Путін про ATACMS:

путина
Путін зробив дивну заяву про ATACMS / Скріншот Главред

Путін знову просить перемовин

Крім того, Путін вигадав якісь "сигнали від України" про нібито перемовини. Тепер він просить, щоб Київ, мовляв, скасував заборону на діалог з агресором Москвою і сів з нею за стіл переговорів.

"Якщо українська сторона реально хоче перемовного процесу, то потрібно робити це не якимись театральними жестами, а потрібно перше що зробити - скасувати декрет президента України, що забороняє вести перемовини... Це трансформація в правильному напрямку, за це хвалю, але цього недостатньо", — нафантазував Путін.

Відзначимо, жодних сигналів про перемовини із Росією на умовах Москви, чого і добивається Кремль, від Києва не було.

Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем

Путін також сказав, що Повітряно-космічні сили російських окупантів літаками і ракетами Кинджал зібралися "патрулювати" нейтральну зону повітряного простору над Чорним морем.

"За моїм дорученням Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", - заявив Путін.

Також він додав, що ворожі Міг-31 повинні бути оснащені "Кинджалами" з дальністю понад 1000 км.

Україна отримала ATACMS і застосовує їх на полі бою

ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах, повідомили журналісти BBC. Згідно з їхніми даними, українські війська завдали ударів по російських окупантах у Бердянську Запорізької області та в Луганську. Вони також припустили, що загарбники не були готові до такої події.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на полі бою. За словами гаранта, ракети, які передали Києву США, вже показали, на що здатні. Зеленський подякував Штатам.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон сказав, що Києву дали ракети дальністю 160 км. У Вашингтоні вважають, що передача ракет розширить бойові можливості ЗСУ в боротьбі з окупантами РФ.

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ЗСУ Володимир Путін війська Росії війна Росії та України ATACMS
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