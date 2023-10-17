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"Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS

Аліна Дембіцька
17 жовтня 2023, 22:58 оновлено 17 жовтня, 23:07
Ракети ATACMS значно розширять бойові можливості України, оскільки дозволять уражати важливі цілі в глибині країни.
Белый дом, ракета ATACMS
Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Вікіпедія

Влада Сполучених Штатів Америки офіційно підтвердила, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, які мають радіус дії 165 кілометрів. Про це заявила представник Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, пише PAP.

"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.

За її висловами, Сполучені Штати вважають, що ракети ATACMS значно розширять бойові можливості України, оскільки дозволять уражати важливі цілі в глибині країни та ускладнять можливість російським військам знаходити "прихисток" на окупованих територіях.

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"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - резюмувала Вотсон.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

ATACMS в Україні

Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS. Україні передали ATACMS з касетною боєголовкою та обмеженою дальністю.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Унаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно запуск ATACMS для удару по російських окупантах.

"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги", - написав Залужний.

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війна в Україні війна Росії та України ATACMS
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