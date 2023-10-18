Одна важлива умова: стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ

Стало відомо скільки саме ракет ATACMS Білий дім передав Україні. За даними ЗМІ, умовою надання цих ракет, було їх незастосування для атак по території Росії.

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Стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна / Колаж Главред, фото: телеграм-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака, US Army

Сша передали Україні 20 ракет ATACMS з умовою не застосовувати їх для ударів по цілях на території Росії. Про це йдеться у матеріалі The New York Times із посиланням на двох західних посадовців.

"Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Два західних чиновника заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну", - йдеться в матеріалі. відео дня

За інформацією інсайдера зі США, у вівторок Україна вперше використала ракети системи ATACMS для атаки на дві авіабази, які знаходяться на окупованій території. Атака відбулась після того, як президент Байден подолав своє давнє небажання надавати зброю, дозволивши Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів, повідомили американські офіційні особи.

Видання наголошоє, що рішення відправити ракети є кроком адміністрації Байдена в той час, коли українські військові ведуть контрнаступ на півдні та сході країни. Байден турбувався, що відправлення потужнішої зброї може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

У матеріалі видання зазначається, що версія ракети ATACMS, надісланої українцям, являє собою касетний боєприпас, який викидає 950 невеликих бомб, які можуть завдати шкоди великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

"Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії. Водночас офіційні особи заявили, що її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні. Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників".

Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав, що розгортання ATACMS відбувається в критичний момент контрнаступу України, під час якого українська армія намагається досягти значного прогресу проти жорсткої російської оборони.

"Їхня важливість величезна", — сказав пан Загороднюк в електронному листі. "Це дозволить нам вразити значні матеріально-технічні та командні пункти на всіх оперативних глибинах сьогоднішнього фронту".

Видання резюмує, що тепер, коли американські ракети вже в Україні, Німеччина буде вимушена дати свої ракетні системи "Taurus".

Допомога від США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден планує запросити у Конгресу додаткове фінансування для України та Ізраїлю. Йдеться про пакет допомоги на суму в близько 100 мільярдів доларів. Крім того, цей пакет буде розрахований на фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

Також, стали відомі подробиці удару Збройних сил України по російських окупантах у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS. Всього по цілях РФ на захоплених територіях України було випущено 18 ракет ATACMS. Про це високопоставлений український чиновник розповів The Washington Post на умовах анонімності.

Водночас, США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл.

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