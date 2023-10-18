УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Одна важлива умова: стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ

Юрій Берендій
18 жовтня 2023, 11:40 оновлено 18 жовтня, 11:40
Стало відомо скільки саме ракет ATACMS Білий дім передав Україні. За даними ЗМІ, умовою надання цих ракет, було їх незастосування для атак по території Росії.

Одна важлива умова: стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ
Стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна / Колаж Главред, фото: телеграм-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака, US Army

Сша передали Україні 20 ракет ATACMS з умовою не застосовувати їх для ударів по цілях на території Росії. Про це йдеться у матеріалі The New York Times із посиланням на двох західних посадовців.

"Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Два західних чиновника заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну", - йдеться в матеріалі.

відео дня

За інформацією інсайдера зі США, у вівторок Україна вперше використала ракети системи ATACMS для атаки на дві авіабази, які знаходяться на окупованій території. Атака відбулась після того, як президент Байден подолав своє давнє небажання надавати зброю, дозволивши Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів, повідомили американські офіційні особи.

Видання наголошоє, що рішення відправити ракети є кроком адміністрації Байдена в той час, коли українські військові ведуть контрнаступ на півдні та сході країни. Байден турбувався, що відправлення потужнішої зброї може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

У матеріалі видання зазначається, що версія ракети ATACMS, надісланої українцям, являє собою касетний боєприпас, який викидає 950 невеликих бомб, які можуть завдати шкоди великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

"Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії. Водночас офіційні особи заявили, що її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні. Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників".

Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав, що розгортання ATACMS відбувається в критичний момент контрнаступу України, під час якого українська армія намагається досягти значного прогресу проти жорсткої російської оборони.

"Їхня важливість величезна", — сказав пан Загороднюк в електронному листі. "Це дозволить нам вразити значні матеріально-технічні та командні пункти на всіх оперативних глибинах сьогоднішнього фронту".

Видання резюмує, що тепер, коли американські ракети вже в Україні, Німеччина буде вимушена дати свої ракетні системи "Taurus".

Допомога від США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден планує запросити у Конгресу додаткове фінансування для України та Ізраїлю. Йдеться про пакет допомоги на суму в близько 100 мільярдів доларів. Крім того, цей пакет буде розрахований на фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

Також, стали відомі подробиці удару Збройних сил України по російських окупантах у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS. Всього по цілях РФ на захоплених територіях України було випущено 18 ракет ATACMS. Про це високопоставлений український чиновник розповів The Washington Post на умовах анонімності.

Водночас, США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл.

Інші новини:

"С-300 долетает за 42 секунды": в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью

Ситуация критическая: эксперт объяснил важность Авдеевки для Путина

"У Путина есть 3 задачи": в ОП описали основные цели РФ на данный момент

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – Мусієнко

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – Мусієнко

12:43 Україна
У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

12:11 Україна
Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

12:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:56

В Україні прийняли на озброєння танки Leopard: призначені для прориву позицій РФ

12:51

Це геніально просто: чоловік показав, як почистити гранат за хвилинуВідео

12:51

Як вас сприймають оточуючі: проста іллюзія яка розкриє ваш портрет особистості

12:43

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – МусієнкоВідео

12:25

Постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн: хто може претендувати

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
12:11

У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

12:07

Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантівВідео

12:05

Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

11:57

"Тато намагався реанімувати сина": у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружинуФотоВідео

Реклама
11:53

Євген Клопотенко підтвердив одруження та показав ранок після весілля

11:40

Одна важлива умова: стало відомо скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ

11:27

Як зарядити телефон без світла: 4 способи, які виручать завжди

11:24

Президент США Байден прилетів до ІзраїлюВідео

11:04

"Путін має 3 завдання": в ОП описали основні цілі РФ на цей момент

10:59

Ситуація критична: експерт пояснив важливість Авдіївки для Путіна

10:57

"С-300 долітає за 42 секунди": в ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю

10:38

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинула людина, ще четверо - постраждалиФото

10:19

ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець - Барабаш

09:58

Шольцу в Ізраїлі довелося лежати на злітній смузі через атаку ХАМАСуВідео

09:56

РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку: розвідка Британії розкрила цілі росіян

Реклама
09:29

Церковне свято 19 жовтня: що не можна робити на святого пророка Іоіла

09:25

"Загроза для російської авіації": надані Україні ATACMS переполохали Росію

09:16

"У піжамах вибігли у двір": мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФФотоВідео

08:42

Гороскоп на завтра 19 жовтня 2023: Стрільців підведе шлунок, Дів залишить удача

08:41

Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю - Bloomberg

08:30

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня 2023: Змії - складний вибір, Козі - проблеми з жінками

08:10

На нього чекали дружина, діти та п'ятеро онуків: на фронті загинув 47-річний воїн ЗСУ

08:10

Місячний день 19 жовтня 2023: настає ідеальний день для стрижки та шлюбу

07:59

ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках: росіяни не припиняють вогонь

07:15

"Там якраз комплекс росПВО дислокується": вночі в Криму продунали вибухи

06:55

Тільки найуважніші знайдуть "Оскар" серед десятків слів: неймовірна оптична ілюзія

06:35

Як замінити суржикові слова "получається" і "канєшно": відповідь мовознавцяВідео

06:31

Вночі РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю: під удар потрапила багатоповерхівка, загинули людиФото

06:12

Хто стане локомотивом для України?Погляд

05:20

Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

05:00

Сніг буде не лише в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодання

04:40

Брітні Спірс вперше відверто розповіла, чому вона поголила голову

03:45

Незвичайна загадка для найуважніших: потрібно знайти 16 будиночків за 15 секунд

03:15

Експерт пояснив, чи може фокус уваги влади США переключитися з України на Ізраїль

02:40

"Кошмаримо ворогів": у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Херсонщині

Реклама
02:02

Саме відійде: як легко очистити металевий чайник від накипу

01:33

Ризик великої війни: експерт оцінив, як розвиватимуться події на Близькому СходіВідео

00:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел влипла в любовний трикутник

17 жовтня, вівторок
23:52

Оптична ілюзія, яку ніхто не може розгадати: треба знайти краватку за 8 секунд

22:58

"Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS

22:54

У Газі "прилетіло" по лікарні: повідомляють про "сотні" загиблихВідео

22:22

"Ганьба!": Орбан станцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну

22:16

Україна атакувала росіян ракетами ATACMS 1996 року: скільки їх у США

21:57

Відео з фронту: Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні

21:53

Чи може розв'язатися пупок: що потрібно зробити для цього

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти