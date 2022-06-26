Ракетний удар по Києву: лікарі розповіли про стан постраждалої 7-річної дівчинки

Лікарі розповіли про стан дівчинки, постраждалої внаслідок ракетного удару по Києву / ГосЧС, Охматдет

7-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Києві, перебуває у лікарні. У неї численні рани та травми. Про це розповіли у національній дитячій лікарні "Охматдит".

"Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували", - повідомили у лікарні.

Нині постраждала дівчинка перебуває у стабільному стані, її життю нічого не загрожує.

Як відомо, батько дитини загинув внаслідок ракетного удару, мати - отримала травми та опинилась під завалами.

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Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

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