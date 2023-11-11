Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки вдалося збити ППО

Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

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Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

У ніч на 11 листопада у низці областей України лунала повітряна тривога. Країна-агресор РФ влаштувала комбіновану повітряну атаку по території України. Сили ППО збили 19 "шахедів".

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, з 19:00 10 листопада і до 03:00 11 листопада противник атакував Україну ударними БПЛА і декількома ракетами різних типів, а саме:

31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" за трьома напрямками - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ і мис Чауда - тимчасово окупований Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П - 800 "Онікс" - з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської Народної Республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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Також у Повітряних силах повідомили, що більшість ударних БПЛА російські окупанти скерували по прифронтових областях.

ППО збила 19 "шахедів" / t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Атака на Київ і область

Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram, що в ніч на 11 листопада сили і засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі на підступах до столиці.

За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була пов'язана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника були запущені з південного напрямку.

За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, вранці в суботу, 11 листопада, у Києві пролунав потужний вибух. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Сильні вибухи прогриміли на лівому березі столиці, уточнив пізніше мер Віталій Кличко. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попередив, що в Україні може збільшитися тривалість повітряної тривоги. Все через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Окупанти відпрацьовують завдання по більш тривалому знаходженню літака в повітрі.

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