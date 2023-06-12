Україна отримає ще п'ять систем Patriot до кінця 2024 року

Компанія із виробництва систем Patriot хоче збільшити виробництво.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-otrimaye-shche-p-yat-sistem-patriot-do-kincya-2024-roku-10477360.html Посилання скопійоване

Україна отримає ще 5 Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Компанія Raytheon Technologies, яка виробляє системи протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем на рік. Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року, про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

В останньому пакеті військової допомоги від США містилися додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Дивіться відео про те, як блогерка оскандалилась вимогою забрати з Києва Patriot:



Військова допомога Україні:

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосили 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.

Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів. Згідно з конфіденційною домовленістю, Сеул передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їхню відправку в Україну.

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Держави-члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Україна не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.

У Конгресі США намагаються прискорити постачання Україні "зброї для перемоги". Головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Саме від цього слід відштовхуватися, надаючи будь-яку допомогу Києву.

Більше важливих новин: