Ракетний удар по Дніпру: в місті перебої з водою, повідомляється про перші жертви

Вибухи в Дніпрі-пожежі і перебої з водою / t.me zsuwar

Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Місце удару не розкривається, але місцеві жителі чули гучні вибухи, повідомляє заступник мера Дніпра Михайло Лисенко в Facebook.

За словами чиновника, в місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.

"Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо", - заявив він.

У Мережі також повідомляють, що на місці ракетного удару сталась велика пожежа, в тому числі палають автівки.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram, ракети потрапили по промисловому підприємству та жвавій вулиці міста.

Попередньо, загинуло як мінімум три особи, а ще 15 отримали поранення.

У Дніпрі загинули люди / фото скрін

Пізніше на ракетний удар відреагував й мер Дніпра Борис Філатов - за його інформацією, проблеми із водопостачанням можуть бути в районах Робочої і ПМЗ.

"Енергетики, газовики і водоканал працюють", - розповів керівник міста.

Також представник Департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинув водій автобуса - він якраз завершив роботу і якраз їхав до парку…

Водій автобуса загинув у Дніпрі / фото скрін

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

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