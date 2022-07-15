Ракетний удар по Дніпру: в місті перебої з водою, повідомляється про перші жертви

У результаті ракетного удару по Дніпру загинув водій автобуса - він якраз завершив роботу та прямував до парку.
Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Місце удару не розкривається, але місцеві жителі чули гучні вибухи, повідомляє заступник мера Дніпра Михайло Лисенко в Facebook.
За словами чиновника, в місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.
"Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо", - заявив він.
У Мережі також повідомляють, що на місці ракетного удару сталась велика пожежа, в тому числі палають автівки.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram, ракети потрапили по промисловому підприємству та жвавій вулиці міста.
Попередньо, загинуло як мінімум три особи, а ще 15 отримали поранення.
Пізніше на ракетний удар відреагував й мер Дніпра Борис Філатов - за його інформацією, проблеми із водопостачанням можуть бути в районах Робочої і ПМЗ.
"Енергетики, газовики і водоканал працюють", - розповів керівник міста.
Також представник Департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинув водій автобуса - він якраз завершив роботу і якраз їхав до парку…
Ракетний удар по Вінниці
Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".
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