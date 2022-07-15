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У РФ придумали брехливу легенду, щоб пояснити ракетний удар по Вінниці та вбивство мирних українців

15 липня 2022, 13:08

За версією Міноборони РФ, у Будинку офіцерів у Вінниці, куди вони вдарили Калібрами, "проходила нарада щодо поставок Україні чергової партії літаків".

Ракетний удар по Вінниці було завдано вдень 14 липня
Ракетний удар по Вінниці було завдано вдень 14 липня / Фото ДСНС України

Міноборони країни-агресорки РФ оприлюднило брехливу заяву про причини ракетного удару по центру Вінниці 14 липня, внаслідок якого 23 мирних жителя загинули, понад сотня - поранені.

У російському оборонному відомстві заявили, що удар ракетами "Калібр" був нанесений по Будинку офіцерів у Вінниці. Там нібито "проходила нарада командування українських ВПС з представниками іноземних постачальників озброєнь".

"На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасники наради знищені", - збрехали в Міноборони РФ.

Скріншот повідомлення РИА Новости

Вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграм-каналі опублікувала відповідь Міністерства оборони на питання, куди вдарили саме влучили у Вінниці.

"В Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення нациків", - заявили в Міноборони Росії.

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Зазначимо, Будинок офіцерів у Вінниці - це найбільша концертно-мистецька установа міста та області, одне з провідних місць проведення масових заходів. Там немає жодної військової інфраструктури. 14 липня в Будинку офіцерів мав відбутися концерт української співачки Roxolana.

Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 23 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Близько 117 осіб поранено, 64 з них зараз перебувають у важкому стані, 5 – у критичному. Доля десятків людей невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Крім того, внаслідок удару по Вінниці загинули дві співробітниці медичного центру Нейромед – адміністратор Гулу Катерина і менеджер Харченко Тетяна. Ще двоє медиків установи перебувають у важкому стані.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що після удару по Вінниці затримали кілька десятків людей. Їх перевіряють на причетність до коригування ракетних обстрілів.

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