"Спокійних ночей не буде": Зеленський пригрозив окупантам за ракетні удари по Дніпру

Володимир Зеленський / УНІАН, сріншот

Російські окупанти відповідатимуть за удари по Вінниці та іншим містам України. Збройні Сили України обов'язково це забезпечать.

Як повідомив президент Володимир Зеленський в відеозверненні до українців, жорсткі європейські санкції мають бути відповіддю на російські ракетні удари по містах України.

"Свою частину відповіді обов'язково забезпечать ЗСУ. Спокійних ночей у окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні Ми зробимо все, щоб вбивці відповідали за скоєне", - підкреслив Зеленський

Ракетний удар по Дніпру та Вінниці

14 липня окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Увечері, 15 липня окупанти випустили по Дніпру мінімум 3 ракети. Почалася потужна пожежа в місті. Автомобілі горіли прямо на дорогах.

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