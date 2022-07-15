"Спокійних ночей не буде": Зеленський пригрозив окупантам за ракетні удари по Дніпру

Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці, сказав президент.
Російські окупанти відповідатимуть за удари по Вінниці та іншим містам України. Збройні Сили України обов'язково це забезпечать.
Як повідомив президент Володимир Зеленський в відеозверненні до українців, жорсткі європейські санкції мають бути відповіддю на російські ракетні удари по містах України.
"Свою частину відповіді обов'язково забезпечать ЗСУ. Спокійних ночей у окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні Ми зробимо все, щоб вбивці відповідали за скоєне", - підкреслив Зеленський
Ракетний удар по Дніпру та Вінниці
14 липня окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.
Увечері, 15 липня окупанти випустили по Дніпру мінімум 3 ракети. Почалася потужна пожежа в місті. Автомобілі горіли прямо на дорогах.
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