У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

Потужні вибухи в Дніпрі / фото Telegram

У Дніпрі та Кременчуці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Подробиць наразі немає.

Повідомляється, що на даний момент пролунало п'ять вибухів. Мер Дніпра Філатов закликає не виходити з укриттів.

Вибухи в Кременчуці підтвердив голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін.

О 21.27 голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram про відбій повітряної тривоги в області.

У Дніпрі прильоти / t.me/dnipro_now У Дніпрі чутно вибухи / t.me/dnipro_now

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

Також з'явилася інформація про вибухи в Білій Церкві Київської області вибухи - ймовірно, спрацювало ППО.

Пізніше стало відомо, що в Дніпрі спалахнуло багато пожеж, на місці вже працюють рятувальники ДСНС.

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