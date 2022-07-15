У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Також відомо про "прильоти" у Кременчуці.
У Дніпрі та Кременчуці під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Подробиць наразі немає.
Повідомляється, що на даний момент пролунало п'ять вибухів. Мер Дніпра Філатов закликає не виходити з укриттів.
Вибухи в Кременчуці підтвердив голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін.
О 21.27 голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram про відбій повітряної тривоги в області.
Ракетний удар по Вінниці
Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".
Також з'явилася інформація про вибухи в Білій Церкві Київської області вибухи - ймовірно, спрацювало ППО.
Пізніше стало відомо, що в Дніпрі спалахнуло багато пожеж, на місці вже працюють рятувальники ДСНС.
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