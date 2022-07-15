РФ готує нові ракетні удари: у Генштабі назвали найнебезпечніший напрямок

РФ готує нові удари крилатими ракетами / vpk.name

На Південнобузькому напрямку зберігається значна загроза ракетних ударів російських окупантів, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook, на Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури.

"Завдали ракетного удару по Миколаєву і авіаудари в районах Великого Артаково і Ольгіно", - уточнили в Генштабі ВСУ.

Підкреслюється, що ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів і продовжує інженерне обладнання позицій.

"Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - додали в Генштабі ЗСУ.

Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

читайте такожУдар по Сіверську і Бахмуту: у британській розвідці назвали новий напрямок атаки РФ

Читайте також: