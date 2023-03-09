Ракетний обстріл України: РФ за раз випустила свій місячний запас-розвідка

Російські окупанти використовували ту кількість ракет, яку можуть виробляти протягом місяця.

РФ за раз використовувала місячний запас ракет / Колаж фото сайт Кремля, УНІАН

Російські окупанти влаштували нічний терор українцям і посеред ночі 9 березня жорстоко вдарили ракетами. Під час цієї атаки вони використовували кількість ракет, яку виробляють протягом місяця. Про це під час телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

У РФ спостерігається серйозний дефіцит ракет.

"Вони місяць накопичували сили, зокрема працювало виробництво, але сьогодні фактично все, що було вироблено, було витрачено на українські трансформатори", - говорить Юсов.

відео дня

Росія намагається знайти шляхи обходу санкцій, які були накладені через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які задовольняли б потреби військово-промислового комплексу... Російський ВПК останні десятиліття значною мірою деградував і сьогодні вже не становить єдиний комплекс повного циклу, який може сам виготовляти все, що потрібно", - додав він.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

Інші новини: