Масова ракетна атака РФ: відбулися вибухи 12 областях, у Києві прильоти – піднімається дим

Під час ракетної атаки у столиці пролунав сильний вибух. Попередньо повідомляють про влучання балістичної ракети.

РФ масово атакувала Україну ракетами/ Міноборони РФ, pixabay.com

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги, яка була оголошена близько 01:00 і триває й досі, пролунали вибухи.

Попередньо повідомляється, що у Києві може бути приліт балістичної ракети, які в України немає можливості збивати. На місці прильоту піднімається чорний дим.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи відбулися у Голосіївському районі.

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"Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом", – написав Кличко.

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Під час повітряної тривоги вибухи чули також в інших містах. Зокрема, окупанти завдали близько 15 ударів по Харкову та області. На Харківщині внаслідок ракетного удару по житловому будинку поранено двоє людей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні було влучання в об’єкти критичної інфраструктури та приватний житловий будинок.

"Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях!", – написав Синєгубов.

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Також під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також відбулися вибухи у Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.

Через ракетну атаку деякі об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні знеструмлені. У деяких містах України превентивно вимкнули світло.

Тим часом фіксуються нові запуски ракет російських окупантів.

В Укрзалізниці повідомили, що з 98 рейсів п’ять затримуються більш ніж на одну годину, ще 10 – більш ніж на 30 хвилин.

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Удар ракетою по 5-поверхівці в Запоріжжі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 2 березня безжально обстріляли Запоріжжя ракетами. Одна з них потрапила прямо в житловий будинок. Під завалами в повністю зруйнованій квартирі загинула 8-місячна дівчинка Емілія та її батьки.

У ДСНС повідомляли, що в Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду. 5 березня розбір завалів було завершено, згідно з останніми даними загинули 13 людей.

Одну з вцілілих мешканок будинку у Запоріжжі – Катерину Мельник – знайшли заблокованою серед уламків зруйнованого житла. Вона тримала на руках свого кота і чекала порятунку. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.

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