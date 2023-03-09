УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Удар ракетою "Кінджал" та пожежа у Святошинському районі - КМВА

9 березня 2023, 07:30
Віталій Кличко повідомив про вибух через удар окупантів у Святошинському районі столиці, про палаючі автомобілі і про те, що постраждали двоє людей.
Ракета Кинжал, взрыв
Окупанти завдали по Києву удару ракетою "Кинджал" / Marek Piwnicki / unsplash.com/ скріншот з відео

Ради масового удару російських окупантів ракетами по столиці України енергетики були змушені застосувати технологічні екстрені відключення енергії. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, без світла тимчасово залишилися приблизно 15% городян.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. В даний час без світла приблизно 15% споживачів", - написав він.

відео дня

Пізніше Кличко повідомив про вибух у Святошинському районі столиці, про палаючі автомобілі і про те, що постраждали двоє людей.

"Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби направляються на місце. Горять авто у дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях! Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці", - сказав він.

Twitter
Twitter
Взрыв в Киеве
Удар ракетою 'Кінджал' та пожежа у Святошинському районі - КМВА

Пізніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попкой заявив, що російські окупанти атакували столицю в тому числі й аеробалістичною ракетою типу "Кинджал". І саме вона потрапила до об'єкту інфраструктури.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. За цей час вороги випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від барражуючих боєприпасів "Shahed" і до всього найменування крилатих ракет. ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущені, але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) потрапила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. медична допомога. Також залишки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється", - сказав він.

Удар ракетою 'Кінджал' та пожежа у Святошинському районі - КМВА

Нагадаємо, раніше країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги, яка була оголошена близько 01:00 і триває досі, прогриміли вибухи.

Попередньо повідомляється, що в Києві може бути приліт балістичної ракети, які в України немає можливості збивати. На місці прильоту піднімається чорний дим.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що вибухи сталися в Голосіївському районі.

"Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше - пізніше", - написав Кличко.

Вас можуть зацікавити:

новини Києва Віталій Кличко відключення війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:23

Ви хочете вистріляти всі ваші Кинджали до того, як приїдуть Патріоти?

09:07

"Поки Бахмут стоїть": у Міноборони відповіли генсеку НАТО на його слова про падіння містаВідео

09:02

В Україні є загиблі і руйнування через масову ракетну атаку, по Києву влучили "Кинжалом": усі подробиціФотоВідео

08:48

Битва за Верден - це як битва за БахмутПогляд

07:30

Удар ракетою "Кінджал" та пожежа у Святошинському районі - КМВА

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:26

РФ не зможе продовжити наступ після захоплення Бахмуту – ISWВідео

07:07

Навіщо додавати лавровий лист у каву: відповідь здивує

07:04

"Це вже дрова": астролог Влад Росс розповів, що приховує Путін про ядерну зброю РосіїВідео

06:32

Про те, що буде після війниПогляд

Реклама
06:16

Масова ракетна атака РФ: відбулися вибухи 12 областях, у Києві прильоти – піднімається димВідео

05:30

ЗСУ звільнять Донецьк до кінця року: експерт назвав ключову умову

04:10

Уберегти від поломок: три правила, які збережуть справність пральної машини

03:35

Колишня дружина Віталія Кличка підкорила нового партнера чудесами гнучкості

03:20

Шалено смачний салат з буряка по-корейськи: простий рецепт, який змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

03:05

Підлива до гарніру здивує феєричним смаком та ароматом: чим її загустити, якщо немає борошна

02:35

Військовий експерт пояснив, без чого Росія не зможе продовжувати війнуВідео

02:07

"Фу, гидота": Волочкова заплювали за банний шпагатВідео

01:35

Навіщо лити в унітаз засіб для миття посуду: якщо робити це щотижня, ви будете здивовані

01:27

Гороскоп на сьогодні 9 березня 2023: Дівам - ризики, Терезам - зміни на кращеВідео

00:51

Навіщо 9 березня обов'язково клали цибулю та часник біля ліжка: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
00:30

Масові протести в Грузії: з'явилися демонстранти з вогнепальним пораненнямВідео

08 березня, середа
23:51

Пентагон блокує передачу доказів військових злочинів РФ до Гаазького суду - NYTВідео

23:50

Швидше помруть, ніж зрадять: імена жінок, які закохуються лише один раз в життіВідео

23:18

Путін готовий до багаторічної війни на виснаження: розвідка США розкрила плани окупантівВідео

23:11

"Був жах": Алла Пугачова перервала мовчання про свою хворобуВідео

22:36

Які 3 знаки зодіаку не допускають прикрих помилок і володіють унікальними здібностямиВідео

22:06

Закрутила роман з коханцем і тепер їй потрібні гроші: Васильєв розповів таємницю Бабкіної

22:00

Що якщо телефон стояв на зарядці всю ніч: як це може зіпсувати ваш мобільнийВідео

21:42

Дуда зробив найважливішу заяву про передачу МіГ-29 УкраїніВідео

21:37

Змусили копати собі могилу: активіст помітив моторошну деталь розстрілу українського військовогоВідео

21:15

Зимовий наступ окупантів обернувся для РФ провалом - ГіркінВідео

20:55

Любовний гороскоп на весну-2023 від Влада Росса: хто знайде щастя, а кому розіб'ють серцеВідео

20:44

Стане розкішшю: солодку воду "прирівняють" до алкоголю в УкраїніВідео

20:20

На Черкащині підлітки познущалися над могилою загиблого захисника УкраїниВідео

20:00

Коли садити помідори на розсаду в березні: вдалий час для посадки

19:52

Що потрібно посіяти 10 березня, щоб урожай був "жирним": прикмети і що не можна робитиВідео

19:48

"РФ до цього готується": Жданов назвав два регіони, де контрнаступатимуть ЗСУВідео

19:20

Чому російська армія деградуєПогляд

19:18

Знайшлася пропажа: стало відомо, де знаходиться мовчунка Maruv

19:17

Мають на це два роки: у Польщі вимагають, щоб українці повернули "необґрунтовані" соцвиплатиВідео

Реклама
18:29

"Мамо, я ніколи не здамся у полон": з'явилися важливі подробиці розстрілу українського військовогоВідео

18:25

Занадто глибокі поцілунки: Мадонна підтвердила роман з молодим боксером

18:11

"Моя квіточка Настя": Потап зворушливо привітав Каменських

18:06

В ЄС скасували частину санкції проти Пригожина: названо причинуВідео

17:57

Володимир Остапчук подарував молодій "дружині" каблучку від Cartier за 78 тисяч

17:45

"Всіх у військкомат": у Росії буйний психолог закликав жінок відправляти чоловіків на війнуВідео

17:32

Виступ доньок Кошового та Ткача та пародія на Шольца: якими будуть нові концерти Вечірнього Кварталу

17:01

Як не виглядати "тіткою" у 50 років: 7 речей, з якими треба попрощатися і стати задоволеною собою

16:48

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Volkswagen

16:38

Загроза для України: до Білорусі стягнули нові російські війська та ешелони з технікоюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти