Удар ракетою 'Кінджал' та пожежа у Святошинському районі - КМВА

Віталій Кличко повідомив про вибух через удар окупантів у Святошинському районі столиці, про палаючі автомобілі і про те, що постраждали двоє людей.

Окупанти завдали по Києву удару ракетою "Кинджал" / Marek Piwnicki / unsplash.com/ скріншот з відео

Ради масового удару російських окупантів ракетами по столиці України енергетики були змушені застосувати технологічні екстрені відключення енергії. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, без світла тимчасово залишилися приблизно 15% городян.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. В даний час без світла приблизно 15% споживачів", - написав він.

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Пізніше Кличко повідомив про вибух у Святошинському районі столиці, про палаючі автомобілі і про те, що постраждали двоє людей.

"Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби направляються на місце. Горять авто у дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях! Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці", - сказав він.

Пізніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попкой заявив, що російські окупанти атакували столицю в тому числі й аеробалістичною ракетою типу "Кинджал". І саме вона потрапила до об'єкту інфраструктури.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. За цей час вороги випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від барражуючих боєприпасів "Shahed" і до всього найменування крилатих ракет. ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущені, але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) потрапила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. медична допомога. Також залишки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється", - сказав він.

Нагадаємо, раніше країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги, яка була оголошена близько 01:00 і триває досі, прогриміли вибухи.

Попередньо повідомляється, що в Києві може бути приліт балістичної ракети, які в України немає можливості збивати. На місці прильоту піднімається чорний дим.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що вибухи сталися в Голосіївському районі.

"Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше - пізніше", - написав Кличко.

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