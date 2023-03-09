"Це ключові міста": Жданов пояснив, чому РФ б'є ракетами по одних і тих же містах

Росія завдає ударів по містах, які найбільше впливають на громадську думку.

РФ завдає ракетних ударів по одних і тих же містах / Колаж фото Главред, Міноборони РФ

Російські окупанти час від часу завдають масованих ракетних ударів по Україні. Цілі вони вибирають практично завжди в одних і тих же містах попри те, що ракети можуть дістати куди завгодно. В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, чому РФ завдає ударів саме по цих містах.

Варто відзначити, що найчастіше окупанти ціляться по Харкову, Києву, Дніпру та Львову.

"Миколаїв, Житомир, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ – це ті ключові міста, які найбільше впливають на громадську думку. Адже фактично Росія не відштовхується від того, куди саме вона може дістати ракетами. Для неї це - не аргумент, адже дальність пуску крилатої ракети "Калібр" сягає 1500 кілометрів, а "Кинджала" - 2000 кілометрів. Тобто вони покривають всю територію України, тому для РФ немає різниці, в яку частину України бити цими ракетами", - сказав Олег Жданов.

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Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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