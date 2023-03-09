УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні є загиблі і руйнування через масову ракетну атаку, по Києву влучили "Кинжалом": усі подробиці

9 березня 2023, 09:02
Є загиблі у Львівській та Дніпропетровській областях. Через ракетну атаку була пошкоджена низка об’єктів, були влучання у житловий сектор.
Ракетный удар по Львовской области
Наслідки ракетного удару у Золочівському районі Львівської області/ ДСНС України у Львівській області

Російські окупанти під час масової атаки по Україні в ніч на 9 березня застосували практично всі типи свого повітряного озброєння – від безпілотників Shahed до майже всього найменування крилатих ракет.

Завдяки ППО вдалося не допустити ударів в Києву крилатими ракетами та дронами, проте по столиці окупанти вдарили аеробалістичною ракетою типу "Кинджал", вона влучила в об’єкт інфраструктури. Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Главред зібрав інформацію про наслідки масованої атаки та кількість загиблих і постраждалих у різних областях.

відео дня

Київ

Вибухи були у двох районах Києва. У Голосіївському окупанти влучили в об’єкт інфраструктури, у Святошинському уламками ракети поранено дві людини, їм надали медичну допомогу, також рештки ракети пошкодили автомобілі. Про це розповіли у Київській міській військові адміністрації (КМВА).

Пізніше у КМВА розповіли, що по Києву окупанти випускали практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від безпілотників "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Ракета "Кинжал" влучила в об’єкт інфраструктури.

"Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об’єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває", – зазначають в КМВА.

У столиці України задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що без світла наразі перебувають 15% киян.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів", – повідомив Кличко.

Також 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Кличко уточнив, що двох людей, які постраждали у Святошинському районі, госпіталізували. Загалом за допомогою звернулося троє людей.

Киев
Палаючі автомобілі у Святошинському районі Києва/ скрін

Львівська область

У Львівській області четверо загиблих внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель", – розповів Козицький.

Пізніше повідомили, що кількість загиблих зросла до п'яти людей.

  • Ракетний удар по Львівській області
    Ракетний удар по Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Ракетний удар по Львівській області
    Ракетний удар по Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Ракетний удар по Львівській області
    Ракетний удар по Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Ракетний удар по Львівській області
    Ракетний удар по Львівській області ДСНС України у Львівській області
  • Ракетний удар по Львівській області
    Ракетний удар по Львівській області ДСНС України у Львівській області
Львовская область, ракетный удар
скрін

Харківська область

По Харкову та області окупанти завдали 15 ударів, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", – написав він у Telegram.

Житомир

Житомир у ніч на 9 березня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed. У місті поки що немає води, також у більшості будинків немає світла. У міськраді розповіли, що в місті вмикають генератори і за дві-три години електроенергію потрохи почнуть подавати у будинки. Електротранспорт у місті не вийде на маршрути.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні розповів, що ситуація складна. Але, за попередньою інформацією, на щастя ніхто з людей під час атаки на місто не постраждав.

За його словами, немає потужності, щоб виводити електротранспорт на маршрути, тому він не працюватиме.

Сергей Сухомлин
скрін

Дніпропетровська область

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками і ракетами. "Прильоти" були у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо через масову атаку в області загинула одна людина, двоє постраждали.

"Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", – розповів Лисак.

Ворог продовжував також артилерійські обстріли області. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється", – зазначає голова ОВА.

Одеська область

На Одещині були влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також відбулися вибухи у Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

Читайте також:

новини Києва війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:23

Ви хочете вистріляти всі ваші Кинджали до того, як приїдуть Патріоти?

09:07

"Поки Бахмут стоїть": у Міноборони відповіли генсеку НАТО на його слова про падіння містаВідео

09:02

В Україні є загиблі і руйнування через масову ракетну атаку, по Києву влучили "Кинжалом": усі подробиціФотоВідео

08:48

Битва за Верден - це як битва за БахмутПогляд

07:30

Удар ракетою "Кінджал" та пожежа у Святошинському районі - КМВА

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:26

РФ не зможе продовжити наступ після захоплення Бахмуту – ISWВідео

07:07

Навіщо додавати лавровий лист у каву: відповідь здивує

07:04

"Це вже дрова": астролог Влад Росс розповів, що приховує Путін про ядерну зброю РосіїВідео

06:32

Про те, що буде після війниПогляд

Реклама
06:16

Масова ракетна атака РФ: відбулися вибухи 12 областях, у Києві прильоти – піднімається димВідео

05:30

ЗСУ звільнять Донецьк до кінця року: експерт назвав ключову умову

04:10

Уберегти від поломок: три правила, які збережуть справність пральної машини

03:35

Колишня дружина Віталія Кличка підкорила нового партнера чудесами гнучкості

03:20

Шалено смачний салат з буряка по-корейськи: простий рецепт, який змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

03:05

Підлива до гарніру здивує феєричним смаком та ароматом: чим її загустити, якщо немає борошна

02:35

Військовий експерт пояснив, без чого Росія не зможе продовжувати війнуВідео

02:07

"Фу, гидота": Волочкова заплювали за банний шпагатВідео

01:35

Навіщо лити в унітаз засіб для миття посуду: якщо робити це щотижня, ви будете здивовані

01:27

Гороскоп на сьогодні 9 березня 2023: Дівам - ризики, Терезам - зміни на кращеВідео

00:51

Навіщо 9 березня обов'язково клали цибулю та часник біля ліжка: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
00:30

Масові протести в Грузії: з'явилися демонстранти з вогнепальним пораненнямВідео

08 березня, середа
23:51

Пентагон блокує передачу доказів військових злочинів РФ до Гаазького суду - NYTВідео

23:50

Швидше помруть, ніж зрадять: імена жінок, які закохуються лише один раз в життіВідео

23:18

Путін готовий до багаторічної війни на виснаження: розвідка США розкрила плани окупантівВідео

23:11

"Був жах": Алла Пугачова перервала мовчання про свою хворобуВідео

22:36

Які 3 знаки зодіаку не допускають прикрих помилок і володіють унікальними здібностямиВідео

22:06

Закрутила роман з коханцем і тепер їй потрібні гроші: Васильєв розповів таємницю Бабкіної

22:00

Що якщо телефон стояв на зарядці всю ніч: як це може зіпсувати ваш мобільнийВідео

21:42

Дуда зробив найважливішу заяву про передачу МіГ-29 УкраїніВідео

21:37

Змусили копати собі могилу: активіст помітив моторошну деталь розстрілу українського військовогоВідео

21:15

Зимовий наступ окупантів обернувся для РФ провалом - ГіркінВідео

20:55

Любовний гороскоп на весну-2023 від Влада Росса: хто знайде щастя, а кому розіб'ють серцеВідео

20:44

Стане розкішшю: солодку воду "прирівняють" до алкоголю в УкраїніВідео

20:20

На Черкащині підлітки познущалися над могилою загиблого захисника УкраїниВідео

20:00

Коли садити помідори на розсаду в березні: вдалий час для посадки

19:52

Що потрібно посіяти 10 березня, щоб урожай був "жирним": прикмети і що не можна робитиВідео

19:48

"РФ до цього готується": Жданов назвав два регіони, де контрнаступатимуть ЗСУВідео

19:20

Чому російська армія деградуєПогляд

19:18

Знайшлася пропажа: стало відомо, де знаходиться мовчунка Maruv

19:17

Мають на це два роки: у Польщі вимагають, щоб українці повернули "необґрунтовані" соцвиплатиВідео

Реклама
18:29

"Мамо, я ніколи не здамся у полон": з'явилися важливі подробиці розстрілу українського військовогоВідео

18:25

Занадто глибокі поцілунки: Мадонна підтвердила роман з молодим боксером

18:11

"Моя квіточка Настя": Потап зворушливо привітав Каменських

18:06

В ЄС скасували частину санкції проти Пригожина: названо причинуВідео

17:57

Володимир Остапчук подарував молодій "дружині" каблучку від Cartier за 78 тисяч

17:45

"Всіх у військкомат": у Росії буйний психолог закликав жінок відправляти чоловіків на війнуВідео

17:32

Виступ доньок Кошового та Ткача та пародія на Шольца: якими будуть нові концерти Вечірнього Кварталу

17:01

Як не виглядати "тіткою" у 50 років: 7 речей, з якими треба попрощатися і стати задоволеною собою

16:48

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Volkswagen

16:38

Загроза для України: до Білорусі стягнули нові російські війська та ешелони з технікоюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Рецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти