В Україні є загиблі і руйнування через масову ракетну атаку, по Києву влучили "Кинжалом": усі подробиці

Є загиблі у Львівській та Дніпропетровській областях. Через ракетну атаку була пошкоджена низка об’єктів, були влучання у житловий сектор.

Наслідки ракетного удару у Золочівському районі Львівської області/ ДСНС України у Львівській області

Російські окупанти під час масової атаки по Україні в ніч на 9 березня застосували практично всі типи свого повітряного озброєння – від безпілотників Shahed до майже всього найменування крилатих ракет.

Завдяки ППО вдалося не допустити ударів в Києву крилатими ракетами та дронами, проте по столиці окупанти вдарили аеробалістичною ракетою типу "Кинджал", вона влучила в об’єкт інфраструктури. Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Главред зібрав інформацію про наслідки масованої атаки та кількість загиблих і постраждалих у різних областях.

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Київ

Вибухи були у двох районах Києва. У Голосіївському окупанти влучили в об’єкт інфраструктури, у Святошинському уламками ракети поранено дві людини, їм надали медичну допомогу, також рештки ракети пошкодили автомобілі. Про це розповіли у Київській міській військові адміністрації (КМВА).

Пізніше у КМВА розповіли, що по Києву окупанти випускали практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від безпілотників "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Ракета "Кинжал" влучила в об’єкт інфраструктури.

"Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об’єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває", – зазначають в КМВА.

У столиці України задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що без світла наразі перебувають 15% киян.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів", – повідомив Кличко.

Також 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Кличко уточнив, що двох людей, які постраждали у Святошинському районі, госпіталізували. Загалом за допомогою звернулося троє людей.

Палаючі автомобілі у Святошинському районі Києва/ скрін

Львівська область

У Львівській області четверо загиблих внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель", – розповів Козицький.

Пізніше повідомили, що кількість загиблих зросла до п'яти людей.

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Харківська область

По Харкову та області окупанти завдали 15 ударів, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", – написав він у Telegram.

Житомир

Житомир у ніч на 9 березня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed. У місті поки що немає води, також у більшості будинків немає світла. У міськраді розповіли, що в місті вмикають генератори і за дві-три години електроенергію потрохи почнуть подавати у будинки. Електротранспорт у місті не вийде на маршрути.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні розповів, що ситуація складна. Але, за попередньою інформацією, на щастя ніхто з людей під час атаки на місто не постраждав.

За його словами, немає потужності, щоб виводити електротранспорт на маршрути, тому він не працюватиме.

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Дніпропетровська область

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками і ракетами. "Прильоти" були у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо через масову атаку в області загинула одна людина, двоє постраждали.

"Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", – розповів Лисак.

Ворог продовжував також артилерійські обстріли області. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється", – зазначає голова ОВА.

Одеська область

На Одещині були влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також відбулися вибухи у Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

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