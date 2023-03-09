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Тіла подружжя розкидало по подвір'ю: з'явилися подробиці ракетного удару по Львівщині

9 березня 2023, 18:48
Два будинки повністю зруйновані. Рятувальники вже розібрали завали. Ракета вбила одразу 5 людей.
ракетный удар по Львовской области, российская ракета
Російська ракета вбила подружжя на Львівщині, їх тіла розкидало по подвір'. / Колаж фото Міноборони РФ, Суспільне

Російські окупанти вночі 9 березня вдарили ракетами по селу Велика Вільшаниця у Львівській області. Внаслідок ракетного удару загинули одразу дві родини - 5 людей. Тіла загиблого подружжя викинуло із будинку вибуховою хвилею. Про це заявив голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків в ефірі 24 каналу.

Тіло загиблої жінки знайшли у садку біля будинку, а її чоловіка - біля господарської будівлі.

"Там це все треба розбирати. Але по суті два будинки зруйновані вщент. Тут була ніч. Люди собі мирно спали і ніхто не сподівався на біду", - сказав Гриньків.

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Він запевнив, що під завалами вже немає людей.

У селі Велика Вільшаниця немає ніякої інфраструктури. Однак це вже не перший ракетний удар по Золочівському району. Минулого року російські окупанти знищили цегельний завод.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

Інші новини:

війна в Україні Львівська область вторгнення Росії ракетний удар
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