Пентагон блокує передачу доказів військових злочинів РФ до Гаазького суду - NYT

Американські воєначальники переживають, що передача доказів допоможе суду притягнути до відповідальності інших американців.

Пентагон блокує передачу в Гаазький суд доказів російських злочинів / колаж фото Вікіпедія, Міноборони РФ

Адміністрація Джо Байдена могла б передати до Гаазького суду докази про звірства РФ в Україні. Однак Пентагон блокує цей процес. Про це повідомляє The New York Times.

Вся справа в тому, що американські воєначальники бояться, що це допоможе суду притягнути до відповідальності американців. Йдеться про розслідування, яким займається головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Протягом останнього року він збирав матеріали про рішення офіційних осіб РФ наносити удари по цивільній інфраструктурі. Також туди включено матеріали, що підтверджують викрадення тисячі українських дітей з окупованої території.

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Відзначається, що за передачу матеріалів до суду виступають інші адміністрації США, включаючи спецслужби. Таким чином, американській владі потрібно ще знайти вихід з глухого кута.

Трибунал над Путіним

Нагадаємо, що парламент Нідерландів підтримав рішення про створення спеціального трибуналу в Гаазі для РФ. Якщо трибунал буде створений, то це означатиме судове переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну.

Петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України - у Харкові.

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