РФ випустила по Україні 81 ракету: у Повітряних силах розповіли, скільки вдалося збити

Окупанти зокрема випустили 12 ракет, які Україна поки що не може збивати – по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал".

РФ випустила по Україні 81 ракету/ Міноборони РФ, ДСНС України у Львівській області

Російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу.

Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом окупантами були випущені:

відео дня

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300.

Також загарбники здійснили 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Українські військові збили 34 крилаті ракети і 4 безпілотники, а також не дали долетіти усім випущеним окупантами керованим авіаційним ракетам.

"Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", – йдеться у повідомленні.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також відбулися вибухи у Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

Внаслідок ракетної атаки уже відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

Читайте також: