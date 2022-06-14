У Мережі повідомили про вибух в авто херсонського зрадника Сальдо: він спростував інцидент

Але, на жаль, відомості про те, що колаборант постраждав від вибуху, не підтвердилася. Її спростував сам Сальдо, який записав відеозвернення.
У Мережі з'явилася інформація про те, що в Херсоні підірвали службовий автомобіль місцевого колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти поставили на посаду "губернатора". Про це написав у Facebook екснардеп і боєць ЗСУ Андрій Немировський.
Причому сам Сальдо разом з охоронцями нібито знаходився в автомобілі під час вибуху.
"За непідтвердженими поки даними, в окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірваний службовий автомобіль колаборанта Сальдо. Він і його охоронці в момент вибуху перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію. Слава українським партизанам!"- написав Немировський.
Але дані колишнього нардепа не підтвердилися. Їх спростував сам колаборант, який оперативно записав відеозвернення.
"Тільки що мені повідомили, що один з Telegram-каналів повідомив, що мій автомобіль підірваний біля ОДА і я вже їду прямо в реанімацію. Подивіться на мене: я хочу сказати, що займаюся зовсім іншим", ‒ розповів сам гауляйтер Сальдо.
читайте такожУ Херсоні розстріляли помічника колаборанта Сальдо , який підтримав окупацію міста - Казанський
Нагадаємо, до того повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.
"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.
Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.
Цю інформацію також підтвердив у Facebook речник Одеської обласної Військової адміністрації (ОВВА) Сергій Братчук. За словами чиновника, в місті Мелітополь (Запорізька область), де РФ також роздавала свої паспорти, їх отримали 30 осіб.
Інші новини:
- У Херсоні окупанти готують криваві провокації в "день РФ" - ОК Південь
- "Генії" географії: як шизофреніки Кремля сплутали Херсон і Херсонес
- Армія України вже за 20 км від Херсона: війська досягають тактичних успіхів - ОВ