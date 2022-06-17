Поплив вітатись із "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василій Бех"

Буксир доставлял рашистам зброю на окупований острів Зміїний.
Російський буксир "Василій Бех", який доставлял зброю на острів Зміїний, затонув. Про це заявив голова Одеська ОВА Максим Марченко.
На борту буксира був встановлений зенітно-ракетний комплекс "Тор".
"Невже тупі орки знову будуть казати, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту", - сказав Максим Марченко.
Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що українські військові "Гарпуном" поцілили у ворожий буксир. Це сталося, коли судно транспортувало на окупований острів зброю.
Згодом стало відомо про те, що буксир загорівся та перетворився на плавуче вогнище. Внаслідок потрапляння ракети було ліквідовано 70% екіпажу противника, доля інших - невідома.
Довідково. Буксир "Василь Бех" був побудований на Астраханському судноремонтному заводі і прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.
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Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, на кількох напрямках тривають бої. Водночас воїни ЗСУ завдали втрат противнику. Вони збили російський вертоліт Мі-35М на Донбасі та завдали ударів по скупченням російських військ у трьох районах Херсонщини.
Також раніше повідомлялося, що РФ вже стратегічно програла війну проти України. Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів. І вже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.
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