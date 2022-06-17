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Поплив вітатись із "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василій Бех"

17 червня 2022, 20:34

Буксир доставлял рашистам зброю на окупований острів Зміїний.

Російський буксир "Василій Бех" затонув / Telegram Цаплієнко

Російський буксир "Василій Бех", який доставлял зброю на острів Зміїний, затонув. Про це заявив голова Одеська ОВА Максим Марченко.

На борту буксира був встановлений зенітно-ракетний комплекс "Тор".

"Невже тупі орки знову будуть казати, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту", - сказав Максим Марченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що українські військові "Гарпуном" поцілили у ворожий буксир. Це сталося, коли судно транспортувало на окупований острів зброю.

Згодом стало відомо про те, що буксир загорівся та перетворився на плавуче вогнище. Внаслідок потрапляння ракети було ліквідовано 70% екіпажу противника, доля інших - невідома.

Довідково. Буксир "Василь Бех" був побудований на Астраханському судноремонтному заводі і прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, на кількох напрямках тривають бої. Водночас воїни ЗСУ завдали втрат противнику. Вони збили російський вертоліт Мі-35М на Донбасі та завдали ударів по скупченням російських військ у трьох районах Херсонщини.

Також раніше повідомлялося, що РФ вже стратегічно програла війну проти України. Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів. І вже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Російське судно
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