Чути було на весь Крим: у Сімферополі пролунав потужний вибух

У Сімферополі 15 червня прогримів потужний вибух / Фото ua.depositphotos.com, УНІАН

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунав вибух. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що гуркіт було чутно в багатьох районах міста і за його межами.

Telegram-канал ЧП Симферополь пише з посиланням на "радника глави Криму" Олега Крючкова, що "причиною хлопка (так в РФ називають вибухи, - ред.) в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар'єру".

Зазначається, що на лінію для виклику екстрених оперативних служб 112 жодних повідомлень не надходило.

Тим часом жителі анексованого міста сумніваються в правдивості інформації, озвученої Крючковим:

"Нічого собі холопок, аж вікна затремтіли"

"Чути на весь Крим було"

"За 100 км від Сімферополя, теж почув"

"А я подумала - і сюди війна прийшла"

Деякі кажуть, що над лікарнею № 7 було збито ракету:

"А тепер нормальна інформація. Збили ракету над 7-ю міськлікарнею, осколки потрапили на лікарню".

Як повідомляв Главред, біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області в Мелітополі 12 червня пролунав потужний вибух.

У вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

Вранці 14 червня в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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