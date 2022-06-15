Чути було на весь Крим: у Сімферополі пролунав потужний вибух

Жителі міста кажуть, що вибух був такої сили, що тремтіли вікна. Водночас окупаційна "влада" міста знайшла своє пояснення "хлопку".
У тимчасово окупованому Сімферополі пролунав вибух. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що гуркіт було чутно в багатьох районах міста і за його межами.
Telegram-канал ЧП Симферополь пише з посиланням на "радника глави Криму" Олега Крючкова, що "причиною хлопка (так в РФ називають вибухи, - ред.) в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар'єру".
Зазначається, що на лінію для виклику екстрених оперативних служб 112 жодних повідомлень не надходило.
Тим часом жителі анексованого міста сумніваються в правдивості інформації, озвученої Крючковим:
"Нічого собі холопок, аж вікна затремтіли"
"Чути на весь Крим було"
"За 100 км від Сімферополя, теж почув"
"А я подумала - і сюди війна прийшла"
Деякі кажуть, що над лікарнею № 7 було збито ракету:
"А тепер нормальна інформація. Збили ракету над 7-ю міськлікарнею, осколки потрапили на лікарню".
Як повідомляв Главред, біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області в Мелітополі 12 червня пролунав потужний вибух.
У вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.
Вранці 14 червня в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.
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