Ракетні удари по Києву: "РФ робить все, щоб у нас не було права жити" - Арахамія

Арахамія висловився про ракетний удар по Києву/ ДержНС, УНІАН

Російська влада робить все, щоб в українців не було права на життя. Своїми ракетними ударами по Києву вони це довели. Про це заявив лідер "Слуги народу" Давид Арахамія.

Обстріляні ракетами житлові будинки - прямий доказ злочину проти українського народу і людяності.

"Це за сотні кілометрів від лінії фронту. Там не було ніяких військ, жодної техніки, ніяких центрів прийняття рішень. Тільки кияни, діти і дорослі, які спали в своїх квартирах. Це ще один зухвалий і жорстокий злочин проти людяності", - написав Давид Арахамія.

Україна не просто так вимагає від партнерів більше санкцій і зброї. Воно необхідне для захисту українців.

"Зброя і санкції – це питання нашого виживання, а не амбіцій. Ми боремося за те, щоб жити. А Росія робить все, щоб такого права у нас не було", – додав Арахамія.читайте також"Катерина любить Київ і Україну": російська ракета вбила чоловіка Росіянки і покалічила її дочку

Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

Дивіться новини Києва онлайн:

Інші новини: