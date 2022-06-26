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Ракетні удари по Києву: "РФ робить все, щоб у нас не було права жити" - Арахамія

26 червня 2022, 15:40

Обстріляні ракетами житлові будинки - прямий доказ злочину проти українського народу і людяності.

Давид Арахамія, ракетний удар по Києву
Арахамія висловився про ракетний удар по Києву/ ДержНС, УНІАН

Російська влада робить все, щоб в українців не було права на життя. Своїми ракетними ударами по Києву вони це довели. Про це заявив лідер "Слуги народу" Давид Арахамія.

Обстріляні ракетами житлові будинки - прямий доказ злочину проти українського народу і людяності.

"Це за сотні кілометрів від лінії фронту. Там не було ніяких військ, жодної техніки, ніяких центрів прийняття рішень. Тільки кияни, діти і дорослі, які спали в своїх квартирах. Це ще один зухвалий і жорстокий злочин проти людяності", - написав Давид Арахамія.

Україна не просто так вимагає від партнерів більше санкцій і зброї. Воно необхідне для захисту українців.

"Зброя і санкції – це питання нашого виживання, а не амбіцій. Ми боремося за те, щоб жити. А Росія робить все, щоб такого права у нас не було", – додав Арахамія.читайте також"Катерина любить Київ і Україну": російська ракета вбила чоловіка Росіянки і покалічила її дочку

Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

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війна в Україні російське вторгнення Вибух у Києві ракетний удар
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