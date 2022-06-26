Ядерний тероризм РФ: путінська крилата ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

Крилата ракета РФ пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією / Фото energoatom_ua

Вранці в неділю, 26 червня, приблизно близько шостої години ранку крилата ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ворожий снаряд, імовірно, був випущений в бік Києва, де сьогодні гриміли вибухи.

Як повідомляє пресслужба Енергоатома, Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму.

"В черговий раз звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій Росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, але всієї Європи", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що будь-яке пошкодження енергоблоку матиме серйозні наслідки і може загрожувати світу страшною ядерною катастрофою.

Як повідомляв Главред, 26 червня в Києві прогриміли потужні вибухи. Російська ракета вдарила в житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Поки що відомо про одного загиблого.

Рятувальна операція після удару російської ракети в житловий будинок триває. Рятувальники намагаються дістати маму постраждалої 7-річної дівчинки, яку дістали з-під завалів. 38-річну жінку придавило плитою.

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