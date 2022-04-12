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Вся техніка окупантів, що побувала в Чорнобилі, тепер радіоактивна - експерт "Енергоатому"

12 квітня 2022, 10:55

Експерт корпорації "Енергоатом" Генріх Кальян прямо, без приховування, каже - техніка окупантів не проводила обов'язкової радіоактивної дезактивації.

Російська техніка
Розбита російська техніка поблизу Чорнобиля / Instagram г. Кальяна

Бойові агрегати російських агресорів, які трохи менше тридцяти днів перебували в Зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції, напевно виявилися покриті великим шаром радіоактивного бруду/пилу. Про це повідомив експерт профільної Державної корпорації "Енергоатом" Генріх Кальян.

"Військова техніка Росії, яка майже місяць була розташована в зоні, незалежно від того, окопалася вона чи ні, – покривалася шаром радіоактивного бруду або пилу", – зазначив експерт.

Спершу техніку окупантів у брудному вигляді відігнали в межі Білорусі. А потім частину відвезли назад в країну-агресор Росію.

Працівники атомної галузі, стверджує Кальян, добре розуміють, якою саме непростою справою є дезактивація всіх забруднених поверхонь будь-якої техніки, що побувала в зоні відчуження ЧАЕС. У такому процесі не обійтися без великої кількості води, яка подається під високим тиском. А потім в справу вступають спеціальні розчини або, в особливо важких випадках, прилад "піскоструй".

читайте такожОкупантів, які риють окопи в Чорнобилі, в Україні запропонували номінувати на премію Дарвіна

Нагадаємо, раніше керівник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук говорила, що солдати окупантів, які риють окопи в найнебезпечнішій зони відчуження - так званому "Рудому лісі" - заслуговують номінації на премію Дарвіна (пародійної нагороди, яку дають за самі дурні і безглузді смерті).

Чиновниці стверджувала, що окупанти "в добровільному вбранні отримали великі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах".

Також була інформація, що окупантів, які захопили Чорнобильську зону і Рив окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля в масовому порядку вивозять до Гомеля на лікування. І у всіх спостерігалися симптоми зараження радіацією.

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Автор: Єгор Бунін
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