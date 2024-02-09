Намагаються відрізати і потужно тиснуть: Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці загострюється

Українські захисники стійко маневрують і відбивають ворожі атаки на одному з найгарячіших напрямків фронту - Авдіївському.

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Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці загострюється / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська увійшли в околиці Авдіївки, але саме місто контролюється українською армією, вона тримає оборону. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Згідно зі словами Барабаша, ситуація не те, що не проста, а дуже складна. Російська армія робить спроби реалізації своїх планів в оточенні міста з півдня і півночі.

"Наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти щодо відрізання коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати коксохім і тисне він туди дуже потужно", - додав Барабаш.

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Також він, на жаль, підтвердив інформацію про те, що окупанти заходять на околиці Авдіївки і перебувають у приватному секторі. Однак при цьому повідомив, що українські воїни стримують їх і відбивають атаки при тому, що сили ворога в рази більші.

"Я іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно немає. Якщо так хтось заявляє, то це насамперед неповага до захисників, які захищають це місто. Вони знають, що це не так... До того, що все пропало, ще далеко", - пояснив начальник МВА.

До того ж Барабаш додав, що в Авдіївці залишаються 935 жителів, а евакуація ускладнена через бойові дії. При цьому за останню добу вдалося вивезти шістьох людей.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв Главред, бойові дії на півночі Авдіївки розгортаються не тільки в приватному секторі, а й у межах міської забудови. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий в ефірі телемарафону.

Також, росіяни тиснуть з усіх напрямків на місто і воно змінюється по годинах. В Авдіївці немає жодної зони, де було б спокійно. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

До того ж, російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку з півночі, ворог захопив уже майже 18% міста, стверджують аналітики OSINT-спільноти DeepState. За спостереженнями аналітиків, росіяни продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста.

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