Окупанти прорвалися в Авдіївку: у ЗСУ назвали місце боїв

Росіяни хочуть перерізати головну логістичну артерію і забезпечити так зване оперативне оточення міста, сказав Дмитро Лиховій.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-prorvalis-v-avdeevku-v-vsu-nazvali-mesto-boev-10540193.html Посилання скопійоване

Біля Авдіївки ворог хоче перерізати Силам оборони логістичні шляхи. / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скрін з відео facebook.com / vitalii.barabash.96

Бойові дії на півночі Авдіївки розгортаються не тільки у приватному секторі, а й в межах міської забудови. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Авдіївку, то підрахунки про те, яку частину території міста захопив ворог вважаю не коректними. Тому, що одна справа адміністративні межі, а інша справа - це конкретні позиції", - зазначив Лиховій.

Речник наголосив, що ситуація в місті складна, але залишається під контролем українських сил. Він додав, що противник інтенсивно атакує з північного та південного флангів, щоб відрізати українські сили від міста.

відео дня

"Противник активізує наступальні штурмуві дії з північного та з південного флангів. Можу підтвердити, що боєзіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, але й в межах міської забудови. Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар’єром. Там він спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки", - сказав Лиховій.

За його словами, окупанти мають намір перерізати головну логістичну артерію для встановлення "оперативного оточення" міста. Українські сили протидіять цим планам, однак логістичне постачання військових ускладнене.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат, але має великі резерви і постійно вводить в дію нові підрозділи", - додав він.

Лиховій підкреслив, що українські сили також здійснюють заходи щодо посилення оборони, уточнюють рубіж блокування, встановлюють додаткові вогневі позиції та залучають свіжі підрозділи.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські війська атакують Авдіївку з усіх боків. Начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш підкреслив, що ситуація у місті дуже напружена, місто змінюється по годинах.

Також Авдіївка залишається центром уваги окупантів. Розвідка Міноборони Великої Британії зазначає, що число ударів керованими боєприпасами за останні два тижні збільшилося на 66%. Російські окупаційні війська продовжують наступальні операції на південно-східних околицях міста.

Крім цього, згідно з звітом Інституту вивчення війни за 5 лютого, українські військові просунулися на Авдіївському напрямку і продовжують бої на кількох ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують просування ЗСУ на північний схід від Невельського і на південний захід від Авдіївки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.