Російські окупанти захопили вже до 18% Авдіївки: куди просунувся ворог - DeepState

Противник тисне на північ Авдіївки, кажуть аналітики.

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РФ намагається дотиснути Авдіївку / Колаж Главреда. Фото: DeepState, Instagram libkos

Російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку з півночі, ворог загарбав вже майже 18% міста, стверджують аналітики OSINT-спільноти DeepState.

За спостереженнями аналітиків, росіяни продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста.

"Вчора противник перейшов залізничний міст, а сьогодні вже намагається через приватний сектор пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді в Авдіївку. Крім того, щодня відбувається насичення забудови особовим складом", - йдеться у повідомленні. відео дня

Станом на зараз ворог окупував близько 18% території міста і продовжує тиснути, підкреслюють аналітики.

Окупувавши Авдіївку, росіяни тільки "вирівняють" лінію фронту

Авдіївка була і залишається політичною ціллю для Росії, інакше військове командування країни-агресорки не витрачало стільки людського і технічного ресурсу на окупацію зруйнованого міста, поділився екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

При цьому росіянам не вдасться загарбати усю Донецьку область, навіть окупувавши Авдіївку, пояснив він.

"І навіть коли вони її дотиснуть, то практично вирівняють лінію фронту, а не прорвуться углибину нашої території. Це абсолютно різні історії. Бо для того, щоб окупувати всю Донеччину, їм треба десь саме прорвати наш фронт", - відповів військовий.

Ситуація в Авдіївці

У неділю, 4 лютого, ситуація в Авдіївці стала критичною. Російські окупанти увійшли до міста з півночі - до "дороги життя" українських бійців залишаються сотні метрів, поінформував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Тоді окупантам вдалося, користуючись погодними умовами, обійти українські вогневі позиції.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Невельського - на південний захід від Авдіївки.

За словами очільника Авдіївської МВА, окупанти кидають значні сили, але українські війська відбивають їх. Незважаючи на численні обстріли та авіаційні атаки, лінія оборони тримається. Вуличних боїв у місті немає, але є окремі зіткнення.

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